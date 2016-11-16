版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:35 BJT

金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览

路透11月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.3%，报841.49点。

中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，商品期货重挫拖累煤炭股领跌

中国汇市：人民币收创近八年新低，监管层对汇价波动容忍度提高

香港股市：收盘上涨，脱离上日创下的三个半月低点

============================================================================

巴西股市：假日休市。

巴西汇市：假日休市。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.87%，报43,088.09点；大盘综合指数 收盘下跌0.61%，报49,430.21点。

南非汇市： 兰特兑美元上涨，和其他新兴市场货币一道上升

=========================================================================

印度股市：NSE指数跌逾2%，塔塔汽车公布逊于预期的业绩后收挫9.84%。BSE指数 收盘下跌1.92%，报26,304.63点；NSE指数 收盘下跌2.26%，报8,108.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.74/67.75。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.1%，报980.47点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.01%，报510.21点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.78%，报64.195；卢布兑欧元 升值2.85%，报68.85。(完) (编译 张涛；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐