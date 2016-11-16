金砖国家：11月15日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.3%，报841.49点。
中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，商品期货重挫拖累煤炭股领跌
中国汇市：人民币收创近八年新低，监管层对汇价波动容忍度提高
香港股市：收盘上涨，脱离上日创下的三个半月低点
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巴西股市：假日休市。
巴西汇市：假日休市。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.87%，报43,088.09点；大盘综合指数 收盘下跌0.61%，报49,430.21点。
南非汇市： 兰特兑美元上涨，和其他新兴市场货币一道上升
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印度股市：NSE指数跌逾2%，塔塔汽车公布逊于预期的业绩后收挫9.84%。BSE指数 收盘下跌1.92%，报26,304.63点；NSE指数 收盘下跌2.26%，报8,108.45点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.74/67.75。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.1%，报980.47点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.01%，报510.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.78%，报64.195；卢布兑欧元 升值2.85%，报68.85。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。