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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜续涨至109.34，关注叶伦明日谈话

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* 美元隔夜续涨1日圆至109.34，因美债收益率持坚及美股劲扬

* 短期内三者关连性仍将如影随形

* 美国10年期公债收益率今早报2.224%，道指收高0.3%

* 本周重头戏为美联储主席叶伦明天于国会联合经济委员会发表的证词 　　* 美元/日圆目前站在200周移动均线108.47上方，提供潜在支撑

* 小时图一目均衡基准线切入位在108.55，阻力在110.00前方　(完)

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