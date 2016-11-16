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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:26 BJT

日本热股：任天堂股价上涨2.8%，此前宣布12月15日推出Mario手游

路透东京11月16日 - 日本游戏制造商任天堂 周三上扬，此前该公司公布将于12月15日推出“Super Mario Run”手机游戏。

任天堂股价最新上涨2.8%报25,565日圆，此前一度升至25,670，为10月31来最高水平。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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