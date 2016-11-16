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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 08:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下探近期低位，支撑在1.0700

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* 欧元/美元昨日低位在1.0714，周二在1.0709，走势仍趋贬

* 买单及支撑仍在1.0700前方

* 若失守将引发大量停止单，预料将下看1.05

* 1月5日低位为1.0711，2015年12月3日低位为1.0523 　　* 小时图一目均衡转换线略高于1.0727，云区底部为1.0757

* 今日到期的期权包括，行权价1.0700规模5.25亿欧元，行权价1.0800规模6.45亿欧元 (完)

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