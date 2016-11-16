《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月16日

*工商时报：

--总统蔡英文强调，新南向政策已经开始启动，她提出未来推动〞新南向政策〞的三大目标，包括增进相互了解、稳步拓展双向交流、强化全面的伙伴关系，期盼透过官方互动、企业投资，为台湾与东协关系写下新篇章。

--韩国韩进海运申请破产引发全球货柜运输市场灾难，行政院决定以实际行动协助海运业者度过寒冬。交通部政务次长王国材指出，行政院与该部经四次会议，已核定由国发基金中长期资金提供600亿台币的贷款，供海运相关业者申请；另今年底到期的经济振兴方案5,000亿台币的贷款决定延长一年，所有行业都适用。

*经济日报：

--友达 董事长彭双浪表示，中国的昆山六代低温多晶矽（LTPS）厂量产，每年将可以为友达创造250至350亿台币的产值，使该公司在全球LTPS市占率由3%升至8%，该厂并且是全球量产速度最快的LTPS厂，超越LTPS龙头日本显示器公司（JDI）。

--国泰金 召开法说会，总经理李长庚表示，美国总统当选人川普尚未就任，施政的蓝图与力度还待观察，但如果利率的循环已经改变、美国长期是升息的话，寿险公司可赚取〞升息财〞是利多。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。