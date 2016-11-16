《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--总统蔡英文强调，新南向政策已经开始启动，她提出未来推动〞新南向政策〞的三大目标，包括增进相互了解、稳步拓展双向交流、强化全面的伙伴关系，期盼透过官方互动、企业投资，为台湾与东协关系写下新篇章。
--韩国韩进海运申请破产引发全球货柜运输市场灾难，行政院决定以实际行动协助海运业者度过寒冬。交通部政务次长王国材指出，行政院与该部经四次会议，已核定由国发基金中长期资金提供600亿台币的贷款，供海运相关业者申请；另今年底到期的经济振兴方案5,000亿台币的贷款决定延长一年，所有行业都适用。
*经济日报：
--友达 董事长彭双浪表示，中国的昆山六代低温多晶矽（LTPS）厂量产，每年将可以为友达创造250至350亿台币的产值，使该公司在全球LTPS市占率由3%升至8%，该厂并且是全球量产速度最快的LTPS厂，超越LTPS龙头日本显示器公司（JDI）。
--国泰金 召开法说会，总经理李长庚表示，美国总统当选人川普尚未就任，施政的蓝图与力度还待观察，但如果利率的循环已经改变、美国长期是升息的话，寿险公司可赚取〞升息财〞是利多。
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。