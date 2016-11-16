《香港报摘》--经济日报11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--第三季度市场憧憬各国量宽，利好环球股市，外滙基金受惠而单季录425亿港元投资收入，为2014年次季以来最佳。惟特朗普胜出美国大选后，投资市场震荡兼美债息抽升，不利外滙基金本季债券投资收益。
**其他**
--瑞声科技 第三季业绩强劲，市场普遍看好，但对集团前景及增长因素等持有不同的看法，加上近期股价下滑，不少券商已下调目标价。其中瑞信对瑞声评级维持＂跑赢大市＂，但目标价则由91.8港元下调至86.9港元。
--内地券商中信建投、修图软件＂美图秀秀＂开发商美图公司将于明日（17日）举行上市聆讯，争取主板挂牌。两公司分别最多集资10亿美元和8亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。