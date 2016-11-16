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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:37 BJT

《香港报摘》--经济日报11月16日

**头版头条**

--第三季度市场憧憬各国量宽，利好环球股市，外滙基金受惠而单季录425亿港元投资收入，为2014年次季以来最佳。惟特朗普胜出美国大选后，投资市场震荡兼美债息抽升，不利外滙基金本季债券投资收益。

**其他**

--瑞声科技 第三季业绩强劲，市场普遍看好，但对集团前景及增长因素等持有不同的看法，加上近期股价下滑，不少券商已下调目标价。其中瑞信对瑞声评级维持＂跑赢大市＂，但目标价则由91.8港元下调至86.9港元。

--内地券商中信建投、修图软件＂美图秀秀＂开发商美图公司将于明日（17日）举行上市聆讯，争取主板挂牌。两公司分别最多集资10亿美元和8亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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