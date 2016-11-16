《全球汇市》美元指数接近11个月高位，美国数据乐观给涨势提供新动力

英镑在周二受创后舔舐伤口，因媒体报导让交易员重新聚焦于英国退欧相关政治风险。 英镑兑美元 基本持平，报1.2453美元，隔夜下跌0.3%。 澳元兑美元 也持稳，报0.7555美元。澳元兑全线走扬的美元周二触及一个月低 点0.7511，之后在大宗商品价格反弹带动下回升。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0734 1.0720 +0.13 -1.16 1.0860 美元/日圆 108.92 109.15 -0.21 -9.46 120.30 欧元/日圆 116.94 117.04 -0.09 -10.37 130.47 美元/瑞郎 1.0008 1.0017 -0.09 -0.10 1.0018 英镑/美元 1.2453 1.2453 +0.00 -15.50 1.4738 美元/加元 1.3435 1.3447 -0.09 -2.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.8699 6.8712 -0.02 +4.60 6.5680 澳元/美元 0.7543 0.7556 -0.17 +3.68 0.7275 新西兰元/美元 0.7083 0.7098 -0.21 +3.78 0.6825 澳元/日圆 82.220 82.450 -0.28 -6.16 87.620 新西兰元/日圆 77.250 77.400 -0.19 -5.77 81.980 英镑/日圆 135.68 135.97 -0.21 -23.44 177.22 澳元/新西兰元 1.0643 1.0635 +0.08 -0.20 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 杜明霞/侯雪苹/龚芳/王兴亚；审校 王丽鑫/李爽/戴素萍)