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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:43 BJT

《全球汇市》美元指数接近11个月高位，美国数据乐观给涨势提供新动力

英镑在周二受创后舔舐伤口，因媒体报导让交易员重新聚焦于英国退欧相关政治风险。
    
    英镑兑美元 基本持平，报1.2453美元，隔夜下跌0.3%。
    
    澳元兑美元 也持稳，报0.7555美元。澳元兑全线走扬的美元周二触及一个月低
点0.7511，之后在大宗商品价格反弹带动下回升。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0734  1.0720  +0.13  -1.16  1.0860
    美元/日圆            108.92  109.15  -0.21  -9.46  120.30
    欧元/日圆         116.94  117.04  -0.09 -10.37  130.47
    美元/瑞郎            1.0008  1.0017  -0.09  -0.10  1.0018
    英镑/美元            1.2453  1.2453  +0.00 -15.50  1.4738
    美元/加元            1.3435  1.3447  -0.09  -2.92  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8699  6.8712  -0.02  +4.60  6.5680
    澳元/美元            0.7543  0.7556  -0.17  +3.68  0.7275
    新西兰元/美元        0.7083  0.7098  -0.21  +3.78  0.6825
    澳元/日圆         82.220  82.450  -0.28  -6.16  87.620
    新西兰元/日圆     77.250  77.400  -0.19  -5.77  81.980
    英镑/日圆         135.68  135.97  -0.21 -23.44  177.22
    澳元/新西兰元     1.0643  1.0635  +0.08  -0.20  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 杜明霞/侯雪苹/龚芳/王兴亚；审校 王丽鑫/李爽/戴素萍)

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