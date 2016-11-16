金石期货：中国期指主力加快移仓换月，总持仓变动不大

周二，沪深300指数收盘较前一交易日跌0.38点，报3429.87点。三大股指期货全天窄幅振荡，上证50期指走势略弱于其余两品种，以微跌作收。沪深300期指新主力合约IF1612较周一上涨4.4点或0.13%，报3399点。四份合约持仓量合计为44114手，比前一交易日减少458手，成交量增加119手至16249手。IF1612持仓量增加3856手至2.4万手，成交5983手。周五期指当月合约将交割，资金加快移仓换月进程。在此过程中，总持仓量变动不大，显示主力对后市仍存希望并愿意留在场内。