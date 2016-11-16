金石期货：中国期指主力加快移仓换月，总持仓变动不大

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
周二，沪深300指数收盘较前一交易日跌0.38点，报3429.87点。三大股指期货全天窄幅振荡，上证50期指走势略弱于其余两品种，以微跌作收。沪深300期指新主力合约IF1612较周一上涨4.4点或0.13%，报3399点。四份合约持仓量合计为44114手，比前一交易日减少458手，成交量增加119手至16249手。IF1612持仓量增加3856手至2.4万手，成交5983手。周五期指当月合约将交割，资金加快移仓换月进程。在此过程中，总持仓量变动不大，显示主力对后市仍存希望并愿意留在场内。
净持仓方面，周二中金所公布的IF前20席位净多持仓为332手，较周一减少33手。近期净持仓持续为正，反映市场情绪总体仍偏乐观。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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