《香港报摘》--信报11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--外滙基金今年第三季投资收入425亿港元，按季大升近1.25倍，去年同期则录得638亿港元亏损。市场预期，近期美国债息飙升及美元强势，料会令外滙基金第四季表现按季倒退。
**其他**
--有线宽频 旗下免费电视奇妙电视明年5月中启播，首年将提供一条免费中文频道。奇妙电视执行董事张家龙表示，公司承诺首六年投资超过11亿港元，虽较其他免费电视台为少，但奇妙电视认为已足以在市场上分一杯羹。
--澳门行政长官崔世安预料，明年博彩收益达2,000亿澳门元，跟今年的预测持平。市场分析看好濠赌板块后续走势，行业未来两年EBITDA（除息税折旧及摊销前溢利）预料大增31%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。