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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:51 BJT

《香港报摘》--信报11月16日

**头版头条**

--外滙基金今年第三季投资收入425亿港元，按季大升近1.25倍，去年同期则录得638亿港元亏损。市场预期，近期美国债息飙升及美元强势，料会令外滙基金第四季表现按季倒退。

**其他**

--有线宽频 旗下免费电视奇妙电视明年5月中启播，首年将提供一条免费中文频道。奇妙电视执行董事张家龙表示，公司承诺首六年投资超过11亿港元，虽较其他免费电视台为少，但奇妙电视认为已足以在市场上分一杯羹。

--澳门行政长官崔世安预料，明年博彩收益达2,000亿澳门元，跟今年的预测持平。市场分析看好濠赌板块后续走势，行业未来两年EBITDA（除息税折旧及摊销前溢利）预料大增31%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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