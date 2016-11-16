期货日报：价格波动加大，沪镍走势谨慎乐观

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
上周五晚间，伦镍快速拉升至12145美元/吨，再度刷新年内高位，沪镍主力合约1701开于96100元/吨，高位至99800元/吨，随后与商品一同跳水，盘中巨震，波幅超10000元/吨。目前来看，市场或偏向谨慎，但供需缺口短期难以修复，笔者对镍价仍持乐观态度。
虽然美联储加息概率增加，美元继续上行施压大宗商品，但人民币仍面临继续贬值，加之供需缺口短期难以修复，预计镍价将高位整理，本周核心运行区间在90000-95000元/吨一线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。