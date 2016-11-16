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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:49 BJT

期货日报：价格波动加大，沪镍走势谨慎乐观

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

　　上周五晚间，伦镍快速拉升至12145美元/吨，再度刷新年内高位，沪镍主力合约1701开于96100元/吨，高位至99800元/吨，随后与商品一同跳水，盘中巨震，波幅超10000元/吨。目前来看，市场或偏向谨慎，但供需缺口短期难以修复，笔者对镍价仍持乐观态度。

虽然美联储加息概率增加，美元继续上行施压大宗商品，但人民币仍面临继续贬值，加之供需缺口短期难以修复，预计镍价将高位整理，本周核心运行区间在90000-95000元/吨一线。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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