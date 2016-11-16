大有期货：大连豆粕期货将迎来天气炒作周期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
随着USDA11月月度供需报告的新鲜出炉，美国农业部进一步上调了本已处于创纪录高位的大豆单产数据，52.4蒲式耳/英亩的最终单产预估高于此前市场的平均预期。在经历过上周五行情剧烈波动之后，国内豆粕期价又将何去何从呢？
综合来看，虽然供应结构偏空，但这一消息对期价的进一步压制有限。此后，市场关注重点也将逐渐转移至南美大豆的播种和后期的天气影响上，拉尼娜天气预期渐起，将给南美大豆带来减产影响，从而给市场带来利多想象空间。而国内豆粕近期供应偏紧的情况也使得豆粕期价在一段时间内更为抗跌。多重因素交织下，预计连豆粕近期将以振荡偏强运行为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。