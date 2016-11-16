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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 09:00 BJT

大有期货：大连豆粕期货将迎来天气炒作周期

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

随着USDA11月月度供需报告的新鲜出炉，美国农业部进一步上调了本已处于创纪录高位的大豆单产数据，52.4蒲式耳/英亩的最终单产预估高于此前市场的平均预期。在经历过上周五行情剧烈波动之后，国内豆粕期价又将何去何从呢？

　　综合来看，虽然供应结构偏空，但这一消息对期价的进一步压制有限。此后，市场关注重点也将逐渐转移至南美大豆的播种和后期的天气影响上，拉尼娜天气预期渐起，将给南美大豆带来减产影响，从而给市场带来利多想象空间。而国内豆粕近期供应偏紧的情况也使得豆粕期价在一段时间内更为抗跌。多重因素交织下，预计连豆粕近期将以振荡偏强运行为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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