长江期货：郑棉短期高位整理，供应宽松格局较为明显

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

经过上周的快速上涨后，目前郑棉回到15000—16000元/吨区间振荡。笔者认为，目前在轧棉成本和纺织企业采购的支撑下，郑棉难以回落，但未来抛储预期明确，供应宽松格局较为明显，近期郑棉或维持高位振荡。

本棉花年度以来，新疆地区籽棉收购价维持强势，10月初曾经达到7.8元/公斤以上的高价，虽然后期出现回落，但也在7.2元/斤以上，且属于质量较差的籽棉。内地方面，由于总产量非常少，籽棉价格更是坚挺，棉农基本上不会让步。按照籽棉成本进行核算，新疆地区皮棉成本在15100元/吨以上。目前新疆地区皮棉标准级站台价在15600元/吨左右，企业有部分盈利。(完)

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