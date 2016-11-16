长江期货：郑棉短期高位整理，供应宽松格局较为明显

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
经过上周的快速上涨后，目前郑棉回到15000—16000元/吨区间振荡。笔者认为，目前在轧棉成本和纺织企业采购的支撑下，郑棉难以回落，但未来抛储预期明确，供应宽松格局较为明显，近期郑棉或维持高位振荡。
本棉花年度以来，新疆地区籽棉收购价维持强势，10月初曾经达到7.8元/公斤以上的高价，虽然后期出现回落，但也在7.2元/斤以上，且属于质量较差的籽棉。内地方面，由于总产量非常少，籽棉价格更是坚挺，棉农基本上不会让步。按照籽棉成本进行核算，新疆地区皮棉成本在15100元/吨以上。目前新疆地区皮棉标准级站台价在15600元/吨左右，企业有部分盈利。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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