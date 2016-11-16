瑞达期货：大连棕榈油期货陷入调整，郑糖买盘增加

以下内容节选自11月16日的《期货日报》：

棕榈油1701合约最近一个月多次站上6000元/吨上方，但价格在此表现并不强劲，特别是在6100元/吨上方短期抛压反而增加。从11月10日和11日的放量增仓变化来看，价格在上行过程中压力明显加大。KDJ指标出现顶背离形态，那么价格短期将陷入调整状态之中。下方支撑主要看60日均线或40日均线位置，未来预计将调整偏弱运行。

郑糖1701合约最近连续4个交易日持续收阳K线，价格重心于6820元/吨附近徘徊，从盘面表现来看，市场买盘有增强迹象，价格总体仍保持较好的多头形态。KDJ指标保持上行态势，不过仍需观察今日的表现，一旦继续走高，那么可以确认涨势将重新来临，否则价格将继续维持盘整。(完)

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