瑞达期货：大连棕榈油期货陷入调整，郑糖买盘增加

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
棕榈油1701合约最近一个月多次站上6000元/吨上方，但价格在此表现并不强劲，特别是在6100元/吨上方短期抛压反而增加。从11月10日和11日的放量增仓变化来看，价格在上行过程中压力明显加大。KDJ指标出现顶背离形态，那么价格短期将陷入调整状态之中。下方支撑主要看60日均线或40日均线位置，未来预计将调整偏弱运行。
郑糖1701合约最近连续4个交易日持续收阳K线，价格重心于6820元/吨附近徘徊，从盘面表现来看，市场买盘有增强迹象，价格总体仍保持较好的多头形态。KDJ指标保持上行态势，不过仍需观察今日的表现，一旦继续走高，那么可以确认涨势将重新来临，否则价格将继续维持盘整。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。