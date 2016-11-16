华泰期货：天胶进口亏损幅度收窄，沪胶注意短期回调风险

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月16日的《期货日报》：
供应趋紧和需求好转，共同推动沪胶价格上涨。11月11日夜盘的大幅下挫，主要是监管政策导致资金出逃，进而造成踩踏。就沪胶自身基本面而言，并没有发生大的变化。只是，随着国内价格的快速拉涨，内外价差缩小，进口亏损幅度收窄。
沪胶价格的上涨将刺激国外烟片套利窗口打开。只要外围货源释放，套利压力就会显现。外盘价格就是国内价格的顶部，而就泰国最近的天气来看，11月中旬南部有望结束雨季，暗示后期原料价格的上行空间有限，也表明国内价格快要接近顶部，后期需注意回调风险。不过，基于今年下游消费增长的可持续性，回调可能是短期的。之后，还有继续向上的动能。因而，建议投资者关注逢低买入的机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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