华泰期货：天胶进口亏损幅度收窄，沪胶注意短期回调风险

供应趋紧和需求好转，共同推动沪胶价格上涨。11月11日夜盘的大幅下挫，主要是监管政策导致资金出逃，进而造成踩踏。就沪胶自身基本面而言，并没有发生大的变化。只是，随着国内价格的快速拉涨，内外价差缩小，进口亏损幅度收窄。

沪胶价格的上涨将刺激国外烟片套利窗口打开。只要外围货源释放，套利压力就会显现。外盘价格就是国内价格的顶部，而就泰国最近的天气来看，11月中旬南部有望结束雨季，暗示后期原料价格的上行空间有限，也表明国内价格快要接近顶部，后期需注意回调风险。不过，基于今年下游消费增长的可持续性，回调可能是短期的。之后，还有继续向上的动能。因而，建议投资者关注逢低买入的机会。(完)