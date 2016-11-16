《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--澳博控股 行政总裁苏树辉表示，近期卫星赌场业务表现好转，并期望回力娱乐场明年开业，连同附近酒店及赌场，带旺澳门半岛的赌业，与路氹度假区分开竞争。
**星岛日报**
--李泽楷旗下富卫集团（FWD）收购美国保险AIG集团旗下日本寿险业务Fuji Life Insurance，首次进军日本保险市场。交易料于2017年上半年完成，但仍须经监管部门批准。
**苹果日报**
--港铁 公布，将于今天起就何文田站第一期，邀请发展商提交发展意向书，下周一（21日）下午2时正截收。项目预期可提供约800至1,000个住宅单位，市场估计，项目补地价随时过百亿港元，几乎只有大财团才有资格参与。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。