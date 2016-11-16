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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 08:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

**明报**

--澳博控股 行政总裁苏树辉表示，近期卫星赌场业务表现好转，并期望回力娱乐场明年开业，连同附近酒店及赌场，带旺澳门半岛的赌业，与路氹度假区分开竞争。

**星岛日报**

--李泽楷旗下富卫集团（FWD）收购美国保险AIG集团旗下日本寿险业务Fuji Life Insurance，首次进军日本保险市场。交易料于2017年上半年完成，但仍须经监管部门批准。

**苹果日报**

--港铁 公布，将于今天起就何文田站第一期，邀请发展商提交发展意向书，下周一（21日）下午2时正截收。项目预期可提供约800至1,000个住宅单位，市场估计，项目补地价随时过百亿港元，几乎只有大财团才有资格参与。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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