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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 09:08 BJT

国际油市：油价下滑，因行业报告显示美国原油库存意外增加

布兰特原油期货 尚无交易。该合约上日结算价涨5.7%至每桶46.95美元，为9月28日以来的最大百分比涨幅。

OPEC在9月就减产协议框架达成一致，但距离下次会议仅剩两周时间，该组织成员国与非成员国俄罗斯就协议的具体细节仍存在分歧。

OPEC秘书长巴尔金都将在未来几日到访包括伊朗和委内瑞拉在内的成员国，在11月30日该组织维也纳会议前讨论协议。

周二收市后出现看跌行情，美国石油协会(API)在当日称上周美国原油库存增长。

API公布，在截至11月11日当周，美国原油库存增加360万桶，至4.88 8亿桶，分析师预估为增加150万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 李爽/王兴亚)

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