国际油市：油价下滑，因行业报告显示美国原油库存意外增加

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
布兰特原油期货 尚无交易。该合约上日结算价涨5.7%至每桶46.95美元，为9月28日以来的最大百分比涨幅。
OPEC在9月就减产协议框架达成一致，但距离下次会议仅剩两周时间，该组织成员国与非成员国俄罗斯就协议的具体细节仍存在分歧。
OPEC秘书长巴尔金都将在未来几日到访包括伊朗和委内瑞拉在内的成员国，在11月30日该组织维也纳会议前讨论协议。
周二收市后出现看跌行情，美国石油协会(API)在当日称上周美国原油库存增长。
API公布，在截至11月11日当周，美国原油库存增加360万桶，至4.88 8亿桶，分析师预估为增加150万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 李爽/王兴亚)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。