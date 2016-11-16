全球金市：金价持稳，市场关注特朗普经济政策影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二称，特朗普当选可能已经在推高利率，令金融市场收紧，美联储在决定如何快速收紧货币政策时必须关注这些情况。
美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美联储在下月升息。
在英国退欧公投后的三个月，欧元区经济稳步增长，但特朗普的贸易保护主义言论令2017年的经济前景蒙尘。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓量较周一的928.93吨下降0.16%，至927.45吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 龚芳/王兴亚)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。