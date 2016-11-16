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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 09:22 BJT

全球金市：金价持稳，市场关注特朗普经济政策影响

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二称，特朗普当选可能已经在推高利率，令金融市场收紧，美联储在决定如何快速收紧货币政策时必须关注这些情况。

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美联储在下月升息。

在英国退欧公投后的三个月，欧元区经济稳步增长，但特朗普的贸易保护主义言论令2017年的经济前景蒙尘。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓量较周一的928.93吨下降0.16%，至927.45吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 龚芳/王兴亚)

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