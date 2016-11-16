香港个股：新创建以13.8亿港元向周大福收购本地巴士和渡轮业务其余股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 香港综合基建公司--新创建集团 宣布，将以总代价13.8亿港元向周大福企业收购新创建交通服务有限公司50%股权；完成后，新创建将全资拥有由后者持有的本地公共巴士、渡轮及旅游相关业务。
新创建交通服务旗下业务包括两家香港巴士公司--城巴和新世界第一巴士，以及经营离岛港及内线渡轮服务的新世界第一渡轮。该公司截至9月底共拥有1,765辆巴士及24只船舶，经营合共192条专营巴士路线及五条主要渡轮航线。
新创建表示，收购新创建交通余下五成股权，后者的业绩将悉数综合入账至新创建的财务报表内，令公司充分受惠其未来入来源、现金流及业绩。
截至今年6月底止年度，新创建交通的除税后溢利为3.86亿港元，上一年度为2.43亿港元。
周大福持有新创建母公司新世界发展 约43.92%已发行股本，并直接持有新创建2.53%股权，因此是项收购构成关连交易，须经新世界发展及新创建的独立股东批准。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。