香港个股：新创建以13.8亿港元向周大福收购本地巴士和渡轮业务其余股权

路透香港11月16日 - 香港综合基建公司--新创建集团 宣布，将以总代价13.8亿港元向周大福企业收购新创建交通服务有限公司50%股权；完成后，新创建将全资拥有由后者持有的本地公共巴士、渡轮及旅游相关业务。

新创建交通服务旗下业务包括两家香港巴士公司--城巴和新世界第一巴士，以及经营离岛港及内线渡轮服务的新世界第一渡轮。该公司截至9月底共拥有1,765辆巴士及24只船舶，经营合共192条专营巴士路线及五条主要渡轮航线。

新创建表示，收购新创建交通余下五成股权，后者的业绩将悉数综合入账至新创建的财务报表内，令公司充分受惠其未来入来源、现金流及业绩。

截至今年6月底止年度，新创建交通的除税后溢利为3.86亿港元，上一年度为2.43亿港元。

周大福持有新创建母公司新世界发展 约43.92%已发行股本，并直接持有新创建2.53%股权，因此是项收购构成关连交易，须经新世界发展及新创建的独立股东批准。（完）

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