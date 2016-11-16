港报财经评论：风水轮流转，狮王再发威--经济日报11月16日

风水轮流转，狮王再发威/ 林瑞芬

美滙指数冲高，美债息急抽升，令上周以来港股饱受打击。除非相关升势可于短期暂停，不然，港股难望有大幅反弹动力。

恒指昨收报22323点，弹升0.5%，国指收报9398点，弹升0.6%，大市成交额695亿元，反弹成交缩，显示反弹力薄弱。暂时来讲，大市只是超卖后的反弹，恒指及国指低企50天綫（现分别在23300及9700左右）呈弱势，试底压力还是不能确定已消减，恒指忌失22000点，国指忌失9000点。

说到底，是迎接特朗普时代的变化。上周以来港股的淡势，是美滙指数抽高，美息抽高惹的祸，美元资产受捧，新兴市场资金被撤走，港股随波逐流。技术上，美滙指数自特朗普当选强势上冲，周一冲破100是一个关键讯号，依图直说，如果后市美滙指数持续强攻稳守100关口，以突破长方形论，量度升幅约至107，可续有7%的潜在上升空间，这一来，自然力压新兴市场货币以及人民币，人民币低处未算低，在岸人民币滙率昨日再创7年新低，不利于港股走势。

至于美国10年期债息的升势更急，自1.8厘抽升至逾2.2厘，看形势，正直逼2.3至2.5厘阻力位。预期特朗普大搞基建，要发长期债券，市场预先反应。只是长期的大幅抽升，也不利于日后若政府要发长债的利息支出成本控制，在市场过度反应之后，相信就会有可能放缓升势。

港股受美滙、美息抽升的拖累，连股王腾讯（00700）亦因基金经理调配资产组合而失守200元支持荒失失，月内纵迎深港通开通，也似乎不能寄予厚望，可力抗相关外围大趋势，只能见步行步。强势股短期掉位，腾讯退步，滙丰（00005）就重拾狮王本色，近周逆市攀升，又是特朗普上场的效应。因为美国总统当选人特朗普的过渡团队承诺将会废除《多德——弗兰克法案》（Dodd-Frank），以刺激经济增长和就业创造的新政策取代该法案。据分析，该法案的作用包括建立消费者金融保护局（CFPB），对衍生品等金融商品作出限制，以及限制大型银行用自有资金进行个别具风险的投资，但对银行管得太紧，也不利于利润的增长，预期对银行营运的管制放松，利润的增长可以进取。

滙丰昨收报61.6元，升幅1.6%，技术上，见周綫图已突破60元阻力大关，守稳其上，有机会反覆挑战65元。

中金公司分析特朗普政策具有再通胀导向，再通胀预期利好原材料及工业等周期性行业，路径可能曲折美国＂再通胀＂政策对中国原材料、工业、能源等行业影响偏积极，金融间接受益于再通胀的环境，军工也可能受益于中国自身加强国防的需求，而出口比例相对略高的科技（硬体）、可选消费（如家电、纺织服装等）可能会受到负面影响，公用事业或间接受损于上游能源价格上涨，对其他行业如医药、必选消费、科技软体、电讯等影响相对偏中性。

后市寄望A股造好少少，以减少对港股多一重的冲击。上证昨收报3206点，微跌3点，承前看法，A股是以结构性机遇为主，基建及周期股暂看高一綫，大市的升势平缓，大牛势的动力有限，年底前反覆挑战3200至3300阻力区，已是不错的表现。

内地煤炭价格抽升，已迫令阿爷参手行政干预。上周，神华集团、中煤集团、中国华电集团、国家电力投资集团就签署了首批电煤购销中长期合同，确定了5,500大卡动力煤每吨535元（人民币．下同）的基础价，远低于目前的606元。出招后，环渤海地区发热量5,500大卡动力煤的综合平均价格指数，上周下跌1元至每吨606元，是煤价在今年来首次按周下跌，但仍较去年同期高61.2%。有分析参照几年前经验，签订的协定的煤价上升周期时往往未能有效执行，因此，今次协定的签订是否真的能遏制煤价，相信仍有待观察。

季内房地产投资料持续繁荣，加上市场憧憬特朗普大洒银花搞基建，有机会带动各类商品价格高企，不排除煤炭股在短期调整后卷土重来，水泥股亦可以看高一綫。（完）

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