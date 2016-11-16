港报财经评论：难分真假特朗普，炒概念见好要收--信报11月16日

难分真假特朗普，炒概念见好要收/ 习广思

特朗普赢了美国总统选举后的5个交易天，环球资金大换马，沽国债、科技股、防守性强的公用股、房托、电讯股及新兴市场资产等，买入银行股、金属、医疗护理股等，背后的假设是特朗普上台会减税增基建开支以振兴经济。但炒到此时此刻，都是时候看看特朗普新政府实际可推出什么刺激经济方案。

投资者缅怀36年前列根上台后的连串振兴经济措施，相信剧本会照抄一次。列根于1980年获选为总统，这位电影明星出身的总统，上台时的经济形势堪称恶劣，远比今日特朗普身处的环境困难，当年美国面对超级通胀及高失业率，1979年通胀率为13.3%，失业率逾7%。列根竞选时的政纲也是用几招振兴经济，包括大幅减税、削减政府开支、减少政府监管及增银行业的灵活性等。

列根于1981年1月就职后，2月提出预算建议，5年减税7500亿美元，为史上最劲的减税方案，但削减开支则遇上困难重重，特别是与前苏联处于冷战时期，列根大增国防开支，发展星战计划，他的8年任期内年年财赤，联邦政府的债务由9140亿增至2.7万亿美元，债务对GDP的比率由30%增加至近50%。

有统计指出，列根任内的财赤有三分之一是因减税而起，三分之二因开支增加，特别是国防开支，及举债产生的利息支出大增所致。

列根上台首年，10年期债息上升了两厘，今次特朗普甫当选，债息几个交易天即抽升了0.4厘，可见列根效应在投资市场仍阴魂未散。债息在1982年后拾级而下，是因为当年的联储局主席沃尔克以高息宰掉通胀，为其后十多年的经济繁荣期立下基础。

回到2016年，特朗普从奥巴马手中接收的美国，经济环境并不算差，失业率回落至4.9%，第三季经济增长2.9%，扣除能源及食品价格后的核心通胀回升至2.2%。在这环境下，若特朗普再大幅度减税及增加基建开支，很易令经济过热，而过热后就是衰退，这对特朗普或他其有意于2020年角逐总统宝座的共和党人如副总统彭斯及众议院议长瑞安均不利，看来一套较温和的减税方案，会较利共和党冧庄多一届。

另一个问题是联邦政府的负债，从列根的经验， 削开支实在不易，政治阻力重重，特别是特朗普的民望并不高。因此，大幅减税后如无法大减开支，必令财赤增加，命运一如列根年代。目前，联邦政府的债务对GDP已达105%，因为金融海啸及民主党的大政府思维，奥巴马的两届任期内该比率由75%急升至105%，若特朗普再叠加上去，美国的负债将会日趋沉重。

特朗普明年1月20日宣誓就职，估计2月应公布来年预算建议，到时税务改革会是市场关注的重点，现阶段市场只是炒期望，概念一旦炒得过分，便易触发散水抛售，不宜过于贪婪。

特朗普当选后两大拉美股市墨西哥及巴西受到抛售，但周一已见企稳并略为反弹，而美滙指数周一升破100水平后，昨天亦告回落。港股市场上，铜铁等股份跌幅普遍4%至5%，看来特朗普概念首波的升势已近尾声，日后如何，要看新政府有什么实际政策出台了。

特朗普在近日的媒体访问中，开始陆续推翻竞选时的立场，例如原本说会在与墨西哥接壤的边境建高墙阻非法入境，此事听来已颇为荒谬，古代中国秦朝建万里长城抵御外敌，在二十一世纪的民主美国，特朗普竟然提出建高墙，最近他已修订在边境某些地方可建围栏。此君竞选时的承诺有几多是真、几多是假，要睇多阵，短炒一阵还可以，长线投资就要谂清楚。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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