港报社评：宣誓风波暂息，让法律的归法律--经济日报11月16日

法院昨判决梁颂恒及游蕙祯二人就职立法会议员的宣誓无效。社会应让后续事宜包括其他相关司法覆核，交法庭处理。事件亦显示本港司法足以处理，各方未来对释法应慎之又慎。

今次案件的关键，是梁游在立法会上是否真诚及庄重宣誓。法官在判词中言简意赅地为何谓真诚、庄重，下了清晰合理定义，就是＂凭着良知忠诚、从实地履行有关行为...向特定政权及政府承诺及保证作出真诚效忠＂。在此定义下，两人是否庄重、真诚宣誓效忠，港人心中有数，梁游终为他们的行为付上代价。

至于后续的梁游二人上诉，以及其余十多名议员被私人入禀司法覆核宣誓无效的，就让法律的归法律，交由法庭去处理吧。港人应耐心、并有信心地等待法庭裁决，更要相信法庭是有行之有效的机制，当会拒绝一些吹毛求疵、意气用事的入禀。

立法会是法治一部分，事情既交由法庭处理，泛民与建制议员不要再就这些问题在议会内争斗吵闹，应专心议事，否则立法会不能返回正轨，蹉跎岁月，对香港毫无裨益。

此外，法院判决另一值得注意的是，法院指出，人大就《基本法》第104条释法对香港法庭有约束力、应落实，但判决既没引用释法文本关于宣誓的准则，又清楚说明有没有释法，法庭得出的结论都一样。个中信息很明显，就是香港司法体系有能力阐释《基本法》，本地法律亦足以处理宣誓事件。

其实，事件发展至人大释法，对港人来说实属可惜，因人大固有此权力，但释法始终敏感及令部分港人不满，不利中港增进互信，可免则免。既然今次事件凸显本港司法有能力阐释《基本法》，港人期望中央与香港日后能多沟通，就敏感、争议的事情多信任，未来对释法采取慎之又慎的态度，非不得已不要用，以向港人向国际彰示一国两制的成功运作。

香港政事诸多纷扰，实需调解而非激化矛盾，法律的归法律处理，政治的归政治协商，让社会有多一点空间寻找对话，共创和谐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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