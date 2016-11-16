港报社评：八年通胀无踪影，＂狂人＂登位起波澜--信报11月16日

在十一月十一日（上周五）的社评中，我们认为英国脱欧和特朗普当选美国总统两大意外事件，反映的乃选民弃＂已知＂（known）取＂未知＂（unknown），宁愿冒前景不明朗的风险，也要以手上选票向建制（现状）说不。

＂狂人＂胜出后，美股反应非但未如想像般恐慌，一众特朗普＂概念股＂如基建、金融、医药（更准确的说法是此板块乐见炮轰药厂抬价的希拉莉无缘入主白宫）且连日急升，令毕非德这类股神级的大行家亦自叹跌眼镜，直认早前预测特朗普上台美股势必大跌迹近愚蠢。

过去几年利率近零，普罗大众工资停滞不前，小存户和受薪阶层在美国＂经济复苏＂中一无所得，不满现状可以理解。然而，标普五百指数从二○○九年三月见底至今足足涨了两倍，美国股民乃宽松货币政策的大赢家，何以我们在上周五的社评中指金融市场也有向现状说不的倾向？

先看一些数字。金融海啸结束以来，美股踏入史上其中一次最长的牛市（至今七年有多），但同期流入债券基金的投资净额较股票基金接收的＂新钱＂还要多。晨星（Morningstar）的数据显示，二○○九年三月至今年十月，流入美股基金的投资净额为一万三千四百亿美元，债券基金为一万五千五百亿美元。换句话说，长达七年半＂美牛＂期间，流入债券基金的钱较流入股票基金的钱多逾二千亿美元。

上述数字说明，过去几年美股虽一升再升，但债券受欢迎程度有增无减。这固然由于为数不少的投资者对金融海啸犹有余悸，惟更重要的是，环球央行零息、量宽、负利率板斧尽出，却始终无法令通胀重燃，债券继续受到投资者追捧。

今年七月，全球负孳息国债（持有人于到期日不能全数收回投资本金）规模达到十二万亿美元，市场对政府债券需求之殷可见一斑。这种但求＂安全＂不问回报的投资取态，意味在债券持有人眼中，通胀重临遥不可及，经济前景极度悲观。近年股市持续攀升，靠的是央行宽松政策，抑或经济欣欣向荣盈利稳步增长，答案已写在墙上。

特朗普意外当选美国总统，全球债市随即翻江倒海，抛售潮一发难收。美国十年期国债孳息从大选前约一厘八，急速抽升至周一最高二厘三，三十年期债息更自一月以来首次升穿三厘；昨天欧洲中段，十年期和三十年期美债孳息仍分别高企于二厘二二和二厘九六水平。过去一周，环球债市整体价值足足蒸发掉一万亿美元以上！

现在离特朗普正式上任虽尚有两个月，但围绕他主政后推出减税措施及豪掷万亿美元改善基础设施这两大政策重心，市场已＂炒定先＂，股市相关板块固然大涨特涨，美滙指数亦借势突破一百关口。对在低息环境中借入大量美元债务的新兴国家企业来说，美元转强非但会增加公司还款负担，一旦触发撤资潮，整个信贷周期可能就此逆转。美国大选后，新兴市场大幅跑输美股以至欧股和日股，足证美元强势对各地股市影响不一。

股、债、滙在＂特朗普效应＂下剧烈波动，全因市场对美国以财政手段刺激经济产生强烈预期；有没有炒过龙，当然要看措施出台后会否＂货不对办＂，但投资者心里明白，单靠长期维持超宽松货币政策，以及由此引发的＂寻息＂（yield-seeking）活动，股市纵使长升长有，终究并非立足于坚实的基本因素，虚浮而危险。

过去七八年，央行＂印钞＂印不出通胀，发达国家经济增长似有还无，对这种＂现状＂感到不是味儿的投资者也许不少，但股债齐升带来的纸上富贵，足以把一切疑问压下来。从过去一周资金流向判断，美股之得一定程度建基于债市之失；资产配置取决于风险胃纳，投资者对通胀和经济增长这两个金融海啸结束以来最缺乏的元素，憧憬正在不断升温。

讽刺的是，这种转变的出现，非因环球央行八年来费尽心思竭尽所能，而是拜一个＂狂人＂意外登上权力巅峰所赐！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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