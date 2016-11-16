港报社评：宣誓风波特定时空，法官判决显示智慧--明报11月16日

政府司法覆核梁颂恒和游蕙祯宣誓案，高等法院法官区庆祥裁定政府胜诉，梁、游二人丧失立法会议员资格。判决释出的信息是：法官并未忽略＂释法＂，而梁、游宣誓案按本地法律规定和普通法精神，已经足以处理。许多人对案件审理期间＂释法＂，担心影响司法独立，从判辞所见未出现。不过，其他已被申请司法覆核的议员，资格会否受到影响，须视乎事态发展，因为被覆核议员的情况都不一样，不能一概而论；只是议员宣誓风波持续下去，导致政局动荡，是更值得关注的问题。

梁颂恒和游蕙祯宣誓案，清晰而直接。正如法官在判辞指出，梁、游二人宣誓时的言行举止，涉及侮辱国家和＂港独＂等意涵，控辩双方都无争议；剩下来的是法庭须裁定两人宣誓时，是否符合《基本法》104条和《宣誓及声明条例》的规定，而法庭从客观角度审视：宣誓人是否忠诚及从实地承诺将支持及遵守誓言中的责任？按此准则判决梁、游二人宣誓时，从形式到内容都不符合法律要求，法官裁定二人故意拒绝作出立法会誓言，所作宣誓无效，二人议员资格被取消，是顺理成章的事。

法官在判辞中提及＂释法＂，并列举有关内容。不过，法官判决引述相关法律条文，只提到《基本法》104条和《宣誓及声明条例》的规定，并未引述＂释法＂内容。或许可以说＂释法＂是解释《基本法》104条，法官按此判案，也不能说与＂释法＂完全无关。虽然说法官判案不受外界影响，但是法官在港生活，＂释法＂在社会引起的关注和回响，很难完全绝缘；法庭在判决之前，曾经通知控辩双方提交补充陈辞，不知是否与＂释法＂有关？只是既有法规已经够用，这次判决结果也显示＂释法＂对梁、游此案并未起到作用，因为无需要。事实上，法官在判辞直接指出＂有没有该解释（即『释法』），法庭得出的结论都一样＂。

宣誓风波，发展至司法诉讼，就是以法律解释政治问题，加上北京＂释法＂，事态政治意涵浓烈，而案件须由法官裁决，于此特定时空，法官的角色和作用倍加重要。今次梁、游案判辞，充分显示法官独立思考和自主，在援引本地法律判决的同时，既体现了司法独立，判别了是非对错，又未忽略案件涉及＂释法＂，同时折射社会上主流意见认为可在本地解决宣誓风波的正确性。可以说，这是一份＂智慧的判辞＂，客观上纾缓了绷紧的社会情势。

检视梁、游案判决达至合情合理效果，与摆正香港定位有很大关系。例如就梁、游基于不干预原则，反对梁振英参与司法覆核，判辞指出不干预原则源自英国实行的三权分立原则，英国实行国会至上原则，以及没有明文宪法；法庭认为三权分立原则的应用范围及限制，必须受限于并考虑到不同司法管辖区的特殊情况，特别是该司法管辖区有明文宪法。设若法庭全盘接受英国的三权分立原则，未顾及《基本法》是香港的明文宪法，不接受梁振英为原告人，梁、游案的判决也可能不一样。从这个角度看来，透过今次判决，北京对于本港法庭拿揑＂一国两制＂和香港宪制地位，应赋予更大信心，不应将之与一般政治表态的夸夸其谈，一体看待。

梁颂恒和游蕙祯可以上诉，透过司法程序与政府缠斗。不过，眼前社会关注的是还有多少议员可能被褫夺资格；迄今已有多名市民申请司法覆核，挑战建制派与非建制派议员的资格。梁、游言行明显涉及＂港独＂，判决在社会上也获得较多支持，预期反弹力度有限，起码有头有脸的人不敢公然撑＂港独＂；至于其他被司法覆核的议员，特别是非建制议员，他们宣誓时的言行是否构成＂被逐出议会＂之罪，有较大争议空间。虽然还不知道法庭是否接纳有关司法覆核申请，但是在不明确情况下，争议将持续而牵动政局。

从顾全大局出发，当局不应藉宣誓风波扩大打击面，虽然市民选择怎么做，难以阻止，但是当局绝对不应该藉此清算异己；其他政治势力也不应该利用机会，意图把更多议员拉下马而谋求政治利益。况且，今次＂释法＂主要为对付＂港独＂，而＂释法＂规定议员宣誓之后，若日后在议会的言行偏离誓言，会被认为发假誓，须依法承担法律责任。因此，在议会内对付＂港独＂议员已有尚方宝剑，当局应该放眼未来，若有违法情事才依法处理。当前首务是尽量恢复议会议事功能，并非斗争捞取政治利益。（完）

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