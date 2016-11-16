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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 09:52 BJT

金属期市：伦铜连续第二日下滑，因美元上涨

期铜价格上周上涨11.2%，录得2011年以来的最大周度涨幅，受美国总统当选人特朗普承诺增加基础设施支出提振。

头号消费国中国的需求有望改善的预期，让期铜价格早些时候获得支撑。

伦敦金属交易所(LME)周二发布的报告显示，上周五，基金交易期铜净多头头寸较前周增加18%，至63,870口。

美国商品期货交易委员会周一发布的数据显示，截至11月8日当周，对冲基金和货币经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加至纪录高位的59,263口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛)

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