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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 09:48 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.27

路透北京11月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微升0.02%至94.27；SDR篮子指数微升至95.17，BIS篮子指数微跌至95.
54。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.61%，SDR篮子指数跌3.71%，BIS指数跌6.07%
。
    
 CFETS篮子货币          今日中间   CFETS篮子货
                        价         币较上日升贬
                                   点数
 人民币                    6.8592           -97
 欧元                      7.3592            84
 日圆                      6.2905           519
 港元                      0.8843         -12.9
 英镑                      8.5412           399
 澳元                      5.1777           110
 新西兰元                  4.8632           278
 新加坡元                  4.8515           -23
 瑞郎                      6.8521           289
 加元                      5.1006          -344
 林吉特                    0.6308          12.2
 卢布                      9.3736         -2578
 泰铢                      5.1636           212
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.07，较上日微升0
.15%；RXY参考离岸人民币指数 报94.84，较上日微升0.03%；RXY参考在岸人民币指
数 报94.91，较上日微升0.19%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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