中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.27

路透北京11月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微升0.02%至94.27；SDR篮子指数微升至95.17，BIS篮子指数微跌至95. 54。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.61%，SDR篮子指数跌3.71%，BIS指数跌6.07% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货 价 币较上日升贬 点数 人民币 6.8592 -97 欧元 7.3592 84 日圆 6.2905 519 港元 0.8843 -12.9 英镑 8.5412 399 澳元 5.1777 110 新西兰元 4.8632 278 新加坡元 4.8515 -23 瑞郎 6.8521 289 加元 5.1006 -344 林吉特 0.6308 12.2 卢布 9.3736 -2578 泰铢 5.1636 212 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.07，较上日微升0 .15%；RXY参考离岸人民币指数 报94.84，较上日微升0.03%；RXY参考在岸人民币指 数 报94.91，较上日微升0.19%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)