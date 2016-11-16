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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 09:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元略微反弹，因美元/日圆回软

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* 欧元/美元小涨，摆脱1.0700前的近期低位，主因美元/日圆回落

* 欧元脱离稍早低点1.0716，小升至1.0749

* 在1.0800前料将遭遇阻力

* 期权相关卖单亦阻碍上档，今日在1.0800有5.25亿欧元期权到期 　　* 1.0845-80及1.0900亦有大量期权到期

* 1.0700仍为关键支撑，若失守将相当偏空，且将下探1.05　(完)

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