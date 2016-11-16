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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 10:20 BJT

芝加哥期市：小麦下跌，因美元走强打压出口前景

大豆期货 涨0.25%报每蒲式耳9.92美元，周二该合约收高
0.5%。
    
    油价劲扬支撑玉米期货。
    
    密西西比河三角洲和南部平原地区干燥天气，可能影响2017年
冬小麦收成，这也支撑小麦价格。
    
    美国农业部称，截至周日，作物播种完成94%。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)数据显示，其成员10月压榨1.
646亿蒲式耳大豆，为纪录第三高。分析师之前平均预期为1.605亿
。
    
    美国农业部确认，本周迄今美国大豆售出逾70万吨。
    
   以下是0138GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%    两日涨  30日移动  RSI
                                     跌%     均值      
 CBOT小麦   398.00  -1.00   -0.25%   +1.02%  409.24    39
 CBOT玉米   341.25  -0.25   -0.07%   +1.19%  347.81    43
 CBOT大豆   992.00  2.50    +0.25%   +0.79%  989.03    55
 CBOT稻米   9.48    $0.09   +0.96%   +0.90%  $10.14    46
 美国原油   45.60   -$0.21  -0.46%   +5.26%  $48.00    50
 汇率                                                  
 欧元/美元  $1.075  $0.003  +0.26%   +0.13%            
 美元/澳元  0.7553  0.000   -0.04%   +0.04%            
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳
；稻米为美元/英担
    
    (完)
    
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       [CFTC/
SOYCN]
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       [CFTC/
CORCN]
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       [CFTC/
WHECN]
    ICE棉花            ICE棉花持仓        [CFTC/
COTCN]
    ICE软性商品        谷物期货          [GRA-DR
V-CMN]
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        [PA
LM/CN]
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBB
ER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBB
ER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBB
ER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBB
ER-SG>

 (编译 张若琪/李爽  审校 徐文焰/郑茵)

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