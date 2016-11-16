芝加哥期市：小麦下跌，因美元走强打压出口前景

大豆期货 涨0.25%报每蒲式耳9.92美元，周二该合约收高 0.5%。 油价劲扬支撑玉米期货。 密西西比河三角洲和南部平原地区干燥天气，可能影响2017年 冬小麦收成，这也支撑小麦价格。 美国农业部称，截至周日，作物播种完成94%。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)数据显示，其成员10月压榨1. 646亿蒲式耳大豆，为纪录第三高。分析师之前平均预期为1.605亿 。 美国农业部确认，本周迄今美国大豆售出逾70万吨。 以下是0138GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移动 RSI 跌% 均值 CBOT小麦 398.00 -1.00 -0.25% +1.02% 409.24 39 CBOT玉米 341.25 -0.25 -0.07% +1.19% 347.81 43 CBOT大豆 992.00 2.50 +0.25% +0.79% 989.03 55 CBOT稻米 9.48 $0.09 +0.96% +0.90% $10.14 46 美国原油 45.60 -$0.21 -0.46% +5.26% $48.00 50 汇率 欧元/美元 $1.075 $0.003 +0.26% +0.13% 美元/澳元 0.7553 0.000 -0.04% +0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳 ；稻米为美元/英担 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 [CFTC/ SOYCN] CBOT玉米 CBOT玉米持仓 [CFTC/ CORCN] CBOT小麦 CBOT小麦持仓 [CFTC/ WHECN] ICE棉花 ICE棉花持仓 [CFTC/ COTCN] ICE软性商品 谷物期货 [GRA-DR V-CMN] 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 [PA LM/CN] 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBB ER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBB ER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBB ER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBB ER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 徐文焰/郑茵)