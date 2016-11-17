《香港重要政经日程》--11月17日-11月25日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
利标品牌 公布中期业绩。
衍生集团 公布中期业绩。
华宝国际 公布中期业绩。
华融投资股份 公布中期业绩。
百盛集团 公布第三季度业绩。
冠捷科技 公布第三季度业绩。
10:00 时计宝 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
东方报业集团 公布中期业绩。
保华集团 公布中期业绩。
华信地产财务 公布中期业绩。
09:00 港交所 与深交所联合举行深港通 · 交易所推介会。
09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
11:30 瑞声科技 业绩简报会。
11月21日（周一）
桐成控股 首日挂牌。
National Electronics Holdings Ltd. 公布中期业绩。
经济日报集团 公布中期业绩。
顺昌集团 公布中期业绩。
11:00 汇丰深港通记者会。
12:00 国浩集团 股东周年大会。
12:15 新创建 股东周年大会。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
*14:00 德银环球投资展望记者会。
周大福 公布中期业绩。
创维数码 公布中期业绩。
开明投资 公布中期业绩。
亚洲煤业 公布中期业绩。
中港照相 公布中期业绩。
文化传信 公布中期业绩。
国美电器 公布中期业绩。
11月23日（周三）
高雅光学 公布中期业绩。
雅各臣科研制药< 2633.HK>公布中期业绩。
森信纸业集团 公布中期业绩。
东方表行集团 公布中期业绩。
远东发展 公布中期业绩。
威高国际 公布中期业绩。
莎莎国际 公布中期业绩。
石药集团 公布第三季业绩。
*阿里健康 公布中期业绩。
11月24日（周四）
伟能集团 首日挂牌。
公布10月份进出口数字。
雅天妮 公布中期业绩。
富士高实业 公布中期业绩。
宝光实业 公布中期业绩。
六福集团 公布中期业绩。
*金山工业 公布中期业绩。
*高银地产 公布中期业绩。
11月25日（周五）
盟科控股 首日挂牌。
广东爱得威建设 首日挂牌。
沿海家园 公布中期业绩。
怡益控股 公布中期业绩。
华禧控股 公布中期业绩。
利记 公布中期业绩。
现代美容 公布中期业绩。
华厦置业 公布中期业绩。
建福集团 公布中期业绩。
*包浩斯国际 公布中期业绩。
*中民控股 公布中期业绩。
*华南城 公布中期业绩。
*五龙电动车 公布中期业绩。
*五龙动力 公布中期业绩。
*神州资源 公布中期业绩。
*紫光控股 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。