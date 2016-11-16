《焦点》澳洲第三季薪资增幅创纪录低点，对通胀构成下行风险

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 第三季薪资价格指数较前季上升0.4%，不及预期
* 同比上升1.9%，创纪录最低升幅
* 对澳洲央行抱有的通胀将回升的信心构成挑战
路透悉尼11月16日 - 澳洲第三季薪资增幅创纪录最低，这可能抑制消费者支出，并对决策者抱有的通胀终于触底的期望构成挑战。
澳洲统计局周三公布，第三季薪资价格指数较前季仅上升0.4%，为1997年有数据记录以来的最小升幅。
该指数较上年同期升幅放缓至1.9%，亦为纪录最低，并且不及分析师预估的2.0%。这一升幅还不到十年前工人薪资增速的一半，当时的矿业繁荣提高了全国各地的薪酬。
薪资数据与经济的强劲表现并不一致，并且对通胀构成下行风险。澳洲经济增长率目前超过3%，远高于其他发达经济体；通胀率则处于历史低位。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。