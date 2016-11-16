《焦点》澳洲第三季薪资增幅创纪录低点，对通胀构成下行风险

路透悉尼11月16日 - 澳洲第三季薪资增幅创纪录最低，这可能抑制消费者支出，并对决策者抱有的通胀终于触底的期望构成挑战。

该指数较上年同期升幅放缓至1.9%，亦为纪录最低，并且不及分析师预估的2.0%。这一升幅还不到十年前工人薪资增速的一半，当时的矿业繁荣提高了全国各地的薪酬。