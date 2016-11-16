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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 10:36 BJT

《焦点》澳洲第三季薪资增幅创纪录低点，对通胀构成下行风险

* 第三季薪资价格指数较前季上升0.4%，不及预期

* 同比上升1.9%，创纪录最低升幅

* 对澳洲央行抱有的通胀将回升的信心构成挑战

路透悉尼11月16日 - 澳洲第三季薪资增幅创纪录最低，这可能抑制消费者支出，并对决策者抱有的通胀终于触底的期望构成挑战。

澳洲统计局周三公布，第三季薪资价格指数较前季仅上升0.4%，为1997年有数据记录以来的最小升幅。

该指数较上年同期升幅放缓至1.9%，亦为纪录最低，并且不及分析师预估的2.0%。这一升幅还不到十年前工人薪资增速的一半，当时的矿业繁荣提高了全国各地的薪酬。

薪资数据与经济的强劲表现并不一致，并且对通胀构成下行风险。澳洲经济增长率目前超过3%，远高于其他发达经济体；通胀率则处于历史低位。

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