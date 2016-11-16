台湾汇市：台币兑美元盘初续扬，因台股上涨及外资调结美元多头部位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月16日 - 台币兑美元 周三盘初走高。交易员表示，受惠于美股收高激励台股涨回九千点大关整理，加以外资转向调结美元多头部位，带动台币盘初升破31.800，惟交投清淡，且因市场担忧日圆及人民币持续弱势整理恐较不利台币续扬。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为0.91亿美元，上日同时段为1.26亿美元，盘初量能不彰，其中外资转趋偏向卖汇，而进口商在台币升破31.800也见零星美元买需，短线暂估台币回归大区间盘整格局。
〞亚币现在都不好，只有台币独强，不知道在强什么。〞一民营银行交易员说。
另位大型汇银交易员也称，目前人民币频创波段新低，日圆贬势也未见止跌讯号，后续可能拖累亚币整体走势，台币能够升破31.800已经算很强，很难再进一步走升，除非外资买汇力道加大及人民币、日圆等亚币止跌回稳。
本地时间10:22时，台币兑美元报在31.780，交投区间介于31.770-31.879，上日收在31.870。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍同上日尾盘为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.756/31.776，上日收在31.760。
目前韩元兑美元 暂报1,166.5，上日收在1,170.6；台股加权指数 则上涨0.88%。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.730-31.850。
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