台湾汇市：台币兑美元盘初续扬，因台股上涨及外资调结美元多头部位

路透台北11月16日 - 台币兑美元 周三盘初走高。交易员表示，受惠于美股收高激励台股涨回九千点大关整理，加以外资转向调结美元多头部位，带动台币盘初升破31.800，惟交投清淡，且因市场担忧日圆及人民币持续弱势整理恐较不利台币续扬。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为0.91亿美元，上日同时段为1.26亿美元，盘初量能不彰，其中外资转趋偏向卖汇，而进口商在台币升破31.800也见零星美元买需，短线暂估台币回归大区间盘整格局。

〞亚币现在都不好，只有台币独强，不知道在强什么。〞一民营银行交易员说。

另位大型汇银交易员也称，目前人民币频创波段新低，日圆贬势也未见止跌讯号，后续可能拖累亚币整体走势，台币能够升破31.800已经算很强，很难再进一步走升，除非外资买汇力道加大及人民币、日圆等亚币止跌回稳。

本地时间10:22时，台币兑美元报在31.780，交投区间介于31.770-31.879，上日收在31.870。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍同上日尾盘为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.756/31.776，上日收在31.760。

目前韩元兑美元 暂报1,166.5，上日收在1,170.6；台股加权指数 则上涨0.88%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.730-31.850。

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