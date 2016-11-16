香港个股：中国华融发行三批总额30亿美元担保票据，息率2.875-4.875%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周三称，落实发行三批总额30亿美元担保票据，息率介乎2.875-4.875%。
据公告，三批票据分别为10亿美元三年期息率2.875%、13.5亿美元五年期息率3.625%以及6.5亿美元十年期息率4.875%。
这是华融根据此前订立110亿美元中期票据计划项下发行，预计是次发行筹资净额约29.8亿美元，拟用于集团营运资金及一般公司用途。
票据发行人为Huarong Finance II，担保人中国华融国际控股有限公司，两者均为华融的境外全资子公司。票据发行日期为2016年11月22日，每半年支付一次利息，预期可达标准普尔BBB+级及惠誉A级。
联席牵头经办人包括汇丰、华融国际、渣打、永隆银行在内共22家银行、投行及金融机构。
华融此前已发行两批债券，9月发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875% ；5月发行三批总额25亿美元担保票据，息率介乎2.75-4.625%。
香港时间10:43，该股持平于3.11港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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