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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 10:48 BJT

香港个股：中国华融发行三批总额30亿美元担保票据，息率2.875-4.875%

路透香港11月16日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周三称，落实发行三批总额30亿美元担保票据，息率介乎2.875-4.875%。

据公告，三批票据分别为10亿美元三年期息率2.875%、13.5亿美元五年期息率3.625%以及6.5亿美元十年期息率4.875%。

这是华融根据此前订立110亿美元中期票据计划项下发行，预计是次发行筹资净额约29.8亿美元，拟用于集团营运资金及一般公司用途。

票据发行人为Huarong Finance II，担保人中国华融国际控股有限公司，两者均为华融的境外全资子公司。票据发行日期为2016年11月22日，每半年支付一次利息，预期可达标准普尔BBB+级及惠誉A级。

联席牵头经办人包括汇丰、华融国际、渣打、永隆银行在内共22家银行、投行及金融机构。

华融此前已发行两批债券，9月发行5亿美元非次级担保永续证券，息率2.875% ；5月发行三批总额25亿美元担保票据，息率介乎2.75-4.625%。

香港时间10:43，该股持平于3.11港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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