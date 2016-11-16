香港个股：中国海外发展主席换人，早盘股价曾跌至近六个月低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 原来担任中国海外发展 、中国海外宏洋 及中海物业 主席的郝建民，因工作调整原因辞任其在上述公司的职务，周一（15日）起生效。该三家公司周二早盘逆市下跌，其中中国海外挫跌至近半年低位。
现年52岁的郝建民于2013年8月接替孔庆平任中国海外主席，并同时兼任行政总裁。他辞任后，将由现年60岁的肖肖接替其出任公司主席兼行政总裁。
肖肖同时将出任中国海外宏洋主席，及中海物业主席及非执行董事。
中国海外早盘最多曾跌5.05%至21.6港元的近六个月低点，中国海外宏洋最多跌6.9%，中海物业最多跌7.1%至近四个月低位。大盘恒生指数 早盘中段升0.46%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。