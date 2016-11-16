香港个股：中国海外发展主席换人，早盘股价曾跌至近六个月低点

路透香港11月16日 - 原来担任中国海外发展 、中国海外宏洋 及中海物业 主席的郝建民，因工作调整原因辞任其在上述公司的职务，周一（15日）起生效。该三家公司周二早盘逆市下跌，其中中国海外挫跌至近半年低位。

现年52岁的郝建民于2013年8月接替孔庆平任中国海外主席，并同时兼任行政总裁。他辞任后，将由现年60岁的肖肖接替其出任公司主席兼行政总裁。

肖肖同时将出任中国海外宏洋主席，及中海物业主席及非执行董事。