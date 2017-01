《美国上市公司业绩公布日程表》--11月16日至11月23日

路透11月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均 为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/11/16 NTS TGT.N Q3 2016 2016/11/16 BMO LOW.N Q3 2016 Lowe's Companies Inc 2016/11/16 BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp 2016/11/16 BMO PGR.N 10月 2016 Progressive Corp 2016/11/16 AMC NTAP.OQ Q2 2017 NetApp Inc 2016/11/16 AMC LB.N Q3 2016 L Brands Inc 2016/11/16 AMC CSCO.OQ Q1 2017 思科(Cisco Systems) 2016/11/17 BMO HP.N Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 2016/11/17 BMO SPLS.OQ Q3 2016 史泰博(Staples) 2016/11/17 BMO WMT.N Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 2016/11/17 BMO SJM.N Q2 2017 J M Smucker Co 2016/11/17 BMO BBY.N Q3 2017 百思买(Best Buy) 2016/11/17 AMC CRM.N Q3 2017 Salesforce.com Inc 2016/11/17 AMC AMAT.OQ Q4 2016 应用材料(Applied Materials) 2016/11/17 AMC ROST.OQ Q3 2016 Ross Stores Inc 2016/11/17 AMC INTU.OQ Q1 2017 Intuit Inc 2016/11/17 21:15 GPS.N Q3 2016 Gap Inc 2016/11/18 BMO FL.N Q3 2016 Foot Locker Inc 2016/11/21 BMO TSN.N Q4 2016 Tyson Foods Inc 2016/11/22 NTS SIG.N Q3 2017 Signet Jewelers Ltd 2016/11/22 NTS URBN.OQ Q3 2017 Urban Outfitters Inc 2016/11/22 13:00 ADI.OQ Q4 2016 亚德诺半导体(ADI) 2016/11/22 BMO PDCO.OQ Q2 2017 Patterson Companies Inc 2016/11/22 BMO CPB.N Q1 2017 Campbell Soup Co 2016/11/22 BMO JEC.N Q4 2016 Jacobs Engineering Group Inc 2016/11/22 BMO DLTR.OQ Q3 2016 Dollar Tree Inc 2016/11/22 BMO MDT.N Q2 2017 美敦力(Medtronic) 2016/11/22 BMO HRL.N Q4 2016 Hormel Foods Corp 2016/11/22 AMC HPE.N Q4 2016 惠普企业(HPE) 2016/11/22 AMC HPQ.N Q4 2016 惠普(HP) 2016/11/23 BMO DE.N Q4 2016 Deere & Co 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞;审校 张荻)