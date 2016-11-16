韩国金融市场：韩股受现代重工上扬提振走高，韩元小涨

韩国总统朴槿惠在接受检方侦讯前，已聘请一位律师。朴槿惠的律师柳荣夏(Yoo Yeong-ha)告诉记者，检方的侦讯应控制在最小范围内，而且他需要时间来研究此案。

外资料卖超韩股，接近中午时已卖超136亿韩元(1,167万美元)的韩股，国内机构买超546亿韩元的韩股。

上涨股数量超过下跌股，分别为570和236。

韩国三年期公债12月合约 涨0.09点，报110.66。

0244GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,165.9 1,170.6

日圆/韩元 10.6804/66 10.6834

韩国公债期货 * 109.66 109.57

韩国综合股价指数 1,980.92 1,967.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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