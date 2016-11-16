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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 14:00 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率中止连四弹，低量观望美债后市与长券标售

* 105/11殖利率中止连四弹，但观望气氛浓厚
    * 买卖都偏保守，殖利率位置得靠标债决定
    * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.200%

    路透台北11月16日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周三收低，中止连四
日弹升走势。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率未再走扬，且殖利率弹多乖离率大，
有回档修正空间。惟观望气氛浓厚，成交相当冷清。
    
    交易员认为，欲判断台债是否就此止稳还过早，由于这波弹升走势又急又凶，所有今年
买进的部位全部遭到套牢，殖利率稍一向下，即有解套卖压出笼。且邮局等实质买盘到目前
为止都尚未出现，整条殖利率曲线的位置，可能还是要靠标债来决定。
    
    〞(殖利率)下来或多或少都会想跑一下，要小心点。〞一银行交易员说。
    
    市场也在观望22日30年公债105/14 的标售。一寿险业交易员认为，105/14
发行前交易殖利率弹到1.90%附近，投资价值逐渐显现，不过由于国际债市尚未止稳，要判
断得标利率在哪儿，难度颇高。
    
    另一证券商交易员则指出，除了寿险业的意愿外，还是要猜测国库署的看法。由于国库
有意减少明年30年公债的发行量，此时应该不会想标出一个偏高利率的标的。
    
    〞国库有可能截标，若是截会让止稳的时间向后递延。〞他说。
    
    交易员称，105/11这两日在1.200%附近见买盘承接，短线或有止稳机会。不过由于尚未
见到邮局等大型买盘进场，持券者也承受套牢压力，随时有再停损的可能，此时要说盘势止
稳为时尚早。
    
    一证券商交易员表示，目前债市的气氛就是大家都被套，套到愈来愈无力。公债出不掉
，就换到公司债停损出货，恶性循环的结果，让债市仍不见明显止稳讯号。
       
    他们认为，台债短线仍需观察国际债市走向，以及邮局何时进场，还有22日30年公债10
5/14的标售，对于曲线尾端是否形成稳定作用。        
    
    交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.200%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  -2.00    0.8300     0.8295-0.8500         3.0
    10   105/11                  -1.52    1.1804     1.1700-1.1979        18.5
    30   105/14                  -0.50    1.8900     1.8900-1.9080         3.0
       
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1804%
   5    105/13                          0.8300%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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