台湾债市：10年指标券殖利率中止连四弹，低量观望美债后市与长券标售

* 105/11殖利率中止连四弹，但观望气氛浓厚 * 买卖都偏保守，殖利率位置得靠标债决定 * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.200% 路透台北11月16日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周三收低，中止连四 日弹升走势。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率未再走扬，且殖利率弹多乖离率大， 有回档修正空间。惟观望气氛浓厚，成交相当冷清。 交易员认为，欲判断台债是否就此止稳还过早，由于这波弹升走势又急又凶，所有今年 买进的部位全部遭到套牢，殖利率稍一向下，即有解套卖压出笼。且邮局等实质买盘到目前 为止都尚未出现，整条殖利率曲线的位置，可能还是要靠标债来决定。 〞(殖利率)下来或多或少都会想跑一下，要小心点。〞一银行交易员说。 市场也在观望22日30年公债105/14 的标售。一寿险业交易员认为，105/14 发行前交易殖利率弹到1.90%附近，投资价值逐渐显现，不过由于国际债市尚未止稳，要判 断得标利率在哪儿，难度颇高。 另一证券商交易员则指出，除了寿险业的意愿外，还是要猜测国库署的看法。由于国库 有意减少明年30年公债的发行量，此时应该不会想标出一个偏高利率的标的。 〞国库有可能截标，若是截会让止稳的时间向后递延。〞他说。 交易员称，105/11这两日在1.200%附近见买盘承接，短线或有止稳机会。不过由于尚未 见到邮局等大型买盘进场，持券者也承受套牢压力，随时有再停损的可能，此时要说盘势止 稳为时尚早。 一证券商交易员表示，目前债市的气氛就是大家都被套，套到愈来愈无力。公债出不掉 ，就换到公司债停损出货，恶性循环的结果，让债市仍不见明显止稳讯号。 他们认为，台债短线仍需观察国际债市走向，以及邮局何时进场，还有22日30年公债10 5/14的标售，对于曲线尾端是否形成稳定作用。 交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.200%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 -2.00 0.8300 0.8295-0.8500 3.0 10 105/11 -1.52 1.1804 1.1700-1.1979 18.5 30 105/14 -0.50 1.8900 1.8900-1.9080 3.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1804% 5 105/13 0.8300% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)