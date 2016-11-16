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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 11:13 BJT

日本股市：日经指数早盘收高1.2%，因日圆走软且收益率上升提振银行股

日本银行类股继续上涨，因预期更高的收益率将提振获利水平。

日本指标10年期公债收益率(殖利率) 周二升入正值区域，为9月21日以来首次，追随美债收益率涨势，也是对五年期日债标售获疲弱需求的反应。

“这就像是一个利好因素的完美风暴，”Parry International Trading驻香港常务总监Gavin Parry称，“日债收益率的上涨显然对银行业者利好。”

东证指数银行分项指数 跳涨4.3%，触及1月以来最高。

主要银行股中，三菱UFJ金融集团 飙升5.9%；三井住友金融集团 涨5.3%；瑞穗金融集团 涨5.4%。

东证股价指数 涨1.2%至1,419.88点；JPX-日经400指数 涨1.2%至12,765.28点。(完)

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