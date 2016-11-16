新加坡金融：金管局将启动针对银行间支付的区块链试点项目

路透新加坡11月16日 - 新加坡金管局周三称，将同国内证交所和八家本土及外资银行启动试点项目，运用区块链技术来进行包括跨境外币交易在内的银行间支付。

新加坡金管局局长孟文能在参加新加坡金融科技节(Singapore Fintech Festival)时说，该项目由R3区块链研究实验室和BCS Information Systems(BCSIS)提供支撑。

“在试点系统里，银行将向金管局存入现金作为保证金，以此换取金管局发行的数字货币，”孟文能说。

此为新加坡金管局扩展数字货币应用迈出的第一步。

区块链源自数字货币比特币，是一种电子交易处理与记录系统。该系统允许各方通过安全网络追踪信息，而无需取得第三方验证。

“这个项目的下一阶段将涉及外币交易，可能需要另一家央行的支持，”孟文能对银行人士和科技公司高管说。

新加坡是全球主要金融中心之一，当局努力吸引对金融科技领域的投资，放松监管并设立特别部门来扶持该行业。(完)