新加坡金融：金管局将启动针对银行间支付的区块链试点项目

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月16日 - 新加坡金管局周三称，将同国内证交所和八家本土及外资银行启动试点项目，运用区块链技术来进行包括跨境外币交易在内的银行间支付。
新加坡金管局局长孟文能在参加新加坡金融科技节(Singapore Fintech Festival)时说，该项目由R3区块链研究实验室和BCS Information Systems(BCSIS)提供支撑。
“在试点系统里，银行将向金管局存入现金作为保证金，以此换取金管局发行的数字货币，”孟文能说。
此为新加坡金管局扩展数字货币应用迈出的第一步。
区块链源自数字货币比特币，是一种电子交易处理与记录系统。该系统允许各方通过安全网络追踪信息，而无需取得第三方验证。
“这个项目的下一阶段将涉及外币交易，可能需要另一家央行的支持，”孟文能对银行人士和科技公司高管说。
新加坡是全球主要金融中心之一，当局努力吸引对金融科技领域的投资，放松监管并设立特别部门来扶持该行业。(完)
(编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。