《路透晚报》--11月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：有把握较好完成全年主要发展目标任务，稳固经济向好态势--总理

中国总理李克强周二表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--中国经济：化解地方债务风险不能仅靠倒逼，须建立现代财政制度--人民日报

人民日报刊发时评称，化解地方债务风险，不能停留在倒逼地方政府提高债务风险预警意识这一步，而要瞄准核心问题，以建立现代财政制度为目标，这是化解地方债风险的必要前提。

--《综述》加速来临的老龄化将让中国财政不堪重负，社保制度改革迫在眉睫

在应对庞大地方政府债务压力同时，未富先老以及加速到来的老龄化社会，都让原已吃紧的中国财政雪上加霜，突现了中国现行社保制度改革的迫切性。周二在中日财政智库研讨会上，参会专家普遍认为，中国老龄化社会正加速到来，而中国基本养老保险缴费不足，均与现行制度缺陷有关。并建议将社会统筹部分改为社会保障税，实行统帐分离，延迟退休等多种方式应对老龄社会的到来。

--中国央行：数字货币原型方案完成两轮修订，有望在票据市场等先试--官员

上海证券报刊登对中国央行数字货币研究所筹备组组长姚前的专访称，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试。但他同时强调，推出暂无明确时间表。

--中国经济：到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元，年均增约10%--商务部

中国商务部等10部门联合发布“国内贸易流通‘十三五’发展规划”称，目标到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元人民币，年均增长10%左右，消费对经济增长的贡献明显加大；批发零售住宿餐饮业增加值达到11.2万亿元，年均增长7.5%左右。

--中国政策：对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理

中国商务部等13个部门日前发文称，积极扩大服务业对外开放，对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。

--中国环保：河南“不作为、慢作为”问题突出，黑龙江有降低标准现象--督察组

2016年第一批中央环境保护督察已于近日陆续向地方反馈。新华社周二报导称，督察组向河南省反馈指出，河南环境保护工作推进落实不够有力，不作为、慢作为问题较突出，部分地区环境形势十分严峻；黑龙江省工作部署则存在降低标准、放松要求现象。

--机构观点：中国地方债应急预案将推动城投企业融资更规范化--中债资信

中债资信点评称，中国出台地方政府债务应急处置预案，未来将进一步推动地方政府融资举债机制规范化、透明化，从而使得城投企业融资更加规范化，需关注债务认定率低、政府财力下滑较快、城投企业基建设业务未与地方政府签订相关协议区域的城投企业的信用风险。

--券商观点：中国地方债应急预案或致城投债估值调整和分化压力--兴业证券

兴业证券报告认为，地方债应急预案出台后，城投债存在估值调整和分化压力，2014年（含）之前的城投债属于政府债务的概率较高，但面临着置换时估值上的不确定性；2015年之后发行的城投债关键看是否有地方政府的担保承诺。

--香港房地产：政府称有充足时间准备地契续期工作，市民无须忧虑--官员

对于2047年土地契约到期的问题，香港发展局局长陈茂波表示，根据目前掌握的资料，从现在到2024年，没有一般商住契约届满，因此政府有充足时间准备，并会在适当时候作出安排应对有关地契续期工作。

【固定收益】

--中国央行：今日开展3,020亿元MLF操作远超到期量，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期中期借贷便利（MLF）到期情况，央行今日对18家金融机构开展MLF操作共3,020亿元人民币。该操作量远高于今日1,150亿元的到期量。

--中国公开市场：今日共进行1,400亿七天和14天逆回购，单日净投放550亿

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期300亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；28天期品种未现身。据此计算，单日将净投放550亿元。

--新债招标：中国七年国债中标利率2.79%接近预期，获0.6亿追加认购

中国财政部公告，上午招标发行的七年期新发固息国债，获得0.6亿元追加认购，最终发行量为260.6亿元人民币；中标利率为2.79%，接近此前2.80%的预测均值。另据业内人士稍早透露，该期债边际中标利率2.83%，投标倍数为2.59倍。

--中企海外债券：盐城东方投资完成3亿美元债发行，美债收益率上涨施压

位于中国江苏的盐城东方投资集团完成一期美元债的发行，总计募集3亿美元，三年期的票面利率定在5.4%，较此前的询价区间略低。

--中国债市动态：现券和IRS走势稍稳，七年新发国债定位接近预期

海外公债收益率涨势暂缓，中国银行间债市周三早盘市况稍显平稳，现券收益率和利率互换(IRS)变化不大。新债发行市场上，上午招标的七年期国债定位亦接近预期。

--中国货币市场：流动性仍偏紧关注MLF是否续做，长期资金预期依旧谨慎

中国银行间市场资金面紧势仍未见明显缓和，回购利率大多续涨；尽管大行融出略有改善，公开市场亦继续单日净投放，但因缴税后续影响犹在，加之今日还有MLF（中期借贷便利）到期，对舒缓流动性效果有限，不少机构平头寸仍需经过一番努力。

【外汇】

--中国外汇：10月银行结售汇逆差环比猛降近五成，跨境资金流出压力略缓

中国国家外汇管理局公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，环比收窄近五成，上月为逆差284亿美元。外管局并称，10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。

--中国汇市：人民币早盘一度跌破6.87关口，监管放任净购汇格局延续

人民币兑美元即期跌破6.87关口，再创近八年新低，而中间价九连跌至逾八年新低。交易员称，美指继续在百点关口附近徘徊，人民币贬值压力空前增加，而最近监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.27

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.27；SDR篮子指数微升至95.17，BIS篮子指数微跌至95.54。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日小幅收跌，市场趋谨慎中小盘股显活跃

中国股市沪综指连两日小幅收跌。分析师指出，今日市场出现分化迹象，受前期主流板块调整拖累，大盘继续震荡整理，而中小盘股则开始活跃。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。沪综指收报3,205.06点，跌1.93点或0.06%；今日上海A股成交2,445亿元人民币，上日为2,666亿元。

--中国期市：铁矿石期货大跌逾6%，卖压持续且钢价也进一步下降

中国铁矿石期货下跌逾6%，连续第二日急跌，而值此之际钢价也进一步下挫，在供给仍然过剩的情况下投资者削减多头押注。

--《焦点》中国A股悄然越过“牛熊分界线”，平衡市被打破但难言牛市

中国房地产和大宗商品价格飙升，令股市投资者不断产生躁动。而在经历了10个月的反复震荡盘整后，A股日前已悄然越过被认为“牛熊分界线”的年线位置，平衡市格局有望被打破。不过分析人士并不认为中国股市会就此进入新一轮牛市，未来上涨节奏将放缓。

--《综述》铜市料仍供应过剩，行业高管质疑“非理性”价格涨势可持续性

全球多家主要铜产商及贸易商的高管指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

--中港证券：沪港通深港通不会造成资金外流，是纯粹投资工具--港交所总裁

回应近期市场对内地资金外流的担忧，香港交易所行政总裁李小加称，沪港通、深港通机制不会造成资金外流，人民币一直在“封闭的”系统之内，当港股通股票出售后，人民币将返回内地账户，因此沪港通、深港通“不是资本的离境工具、入境工具，是纯粹的投资工具”。

--中国商品：Hartree与万向资源组建合资公司，进军中国商品市场--消息

一位知情人士表示，私营公司Hartree Capital正在中国与万向资源组建合资公司，意在进军规模庞大的中国工业金属市场。万向资源是万向集团旗下公司，而万向集团是全球最大的汽车零部件厂商之一。

--中国个股：恒大旗下仲勤投资称入股梅雁吉祥是因看好清洁能源产业前景

近期因恒大系快速减持又马上增持股票而受关注的中国梅雁吉祥周二晚公告称，近日举牌的中国恒大子公司仲勤投资，入股梅雁吉祥主要目的是看好其所处的绿色清洁能源行业的整体发展前景，仲勤投资所持股票在12个月内将不会减持。

--投行观点：中国一线城市土地成交面积难大增，致楼面价格难降--瑞银

瑞银证券最新发布报告称，中国百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。未来一线城市土地成交面积难以大幅增加，将直接导致新盘供应的减少，楼面价格很难下降，而土地成本占比房价高将损害地产项目未来盈利能力。

--中港个股：交行卢森堡公司巴黎分行昨开业，进一步完善在欧洲布局

交通银行宣布，旗下交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行周二正式开业。这是交行利用欧盟护照便利在欧盟境内跨国设立的首家分行，标志着该行欧洲机构布局进一步完善。

--香港个股：中国邮储银行称无计划收购长实地产所持中环中心商厦物业

就有报导指将向长实地产收购中环中心商厦物业，中国邮政储蓄银行周二发表公告称，其及其子公司并未且现时亦无计划收购中环中心。

--香港个股：中国海外发展主席换人，早盘股价曾跌至近六个月低点

原来担任中国海外发展、中国海外宏洋及中海物业主席的郝建民，因工作调整原因辞任其在上述公司的职务，周一（15日）起生效。该三家公司周二早盘逆市下跌，其中中国海外曾跌5.05%至21.6港元的近六个月低点。

--香港个股：中国华融发行三批总额30亿美元担保票据，息率2.875-4.875%

中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融称，落实发行三批总额30亿美元担保票据，息率介乎2.875-4.875%。据公告，三批票据分别为10亿美元三年期息率2.875%、13.5亿美元五年期息率3.625%以及6.5亿美元十年期息率4.875%。

--香港个股：敏实集团合营获发改委核准允许生产纯电动新能源乘用车

中国汽车零部件制造商--敏实集团称，其合营公司获得中国国家发改委发出生产纯电动新能源乘用车的核准，合营双方在必要时将讨论引入第三方投资人。

--香港个股：新创建以13.8亿港元向周大福收购本地巴士和渡轮业务其余股权

香港综合基建公司--新创建集团宣布，将以总代价13.8亿港元向周大福企业收购新创建交通服务有限公司50%股权；完成后，新创建将全资拥有由后者持有的本地公共巴士、渡轮及旅游相关业务。

--香港个股：汇丰控股盘初逆市小跌，上日伦敦回购约2,700万英镑股份