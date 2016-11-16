香港基金：Capital Group新增9只香港注册零售基金，总数增至13只

路透香港11月16日 - 国际大型资产管理公司资本集团（Capital Group）周三宣布新增9只香港注册零售基金，总数增至13只。

资本集团5月才把四只基金引入香港市场，相隔半年再引入9只基金，使基金种类涵盖已发展及新兴市场的各种资产级别。

资本集团董事总经理兼亚洲区域业务集团主席Thomas Quantrille在新闻稿称，“香港作为主要环球金融中心，加上其专业劳动人口因退休规划令长远投资需求殷切，是资本集团亚洲增长策略的重要基石。”

新增的基金包括全球目标收益增长基金、欧元债券基金、日本股票基金、全球股票基金、亚太（日本除外）股票基金、世界股息增长基金、全球高收益机会基金、全球债券基金以及欧元公司债券基金。

资本集团同时宣布扩充香港团队，新委任两位业务拓展董事Christian Leger及Joyce Wong。此外，该公司最近与汇丰达成分销协议。

资本集团为主动型资产管理公司，拥有85年服务经验，截至今年9月底为止，为全球个人及机构投资者管理超过1.5万亿美元的长期资产。其在亚洲地区亦有30年历史，现有超过250名雇员（包括11名基金经理），为投资者管理150亿美元的资产。（完）