中企海外债券：盐城东方投资完成3亿美元债发行，美债收益率上涨施压

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 位于中国江苏的盐城东方投资集团周三完成一期美元债的发行，总计募集3亿美元，三年期的票面利率定在5.4%，较此前的询价区间略低。
此笔美元债由星展银行与中国银行负责承销。惠誉提供的债券评级为BB+，稳定展望。盐城东方集团提供维好条约。
“总计有3.8亿美元参与投标，略显清淡，...最近市场不太好，有点儿生不逢时。”一位参与交易的市场人士称。
该人士表示，由于此前美国国债收益率连续上涨，已给亚洲的美元债市场造成不小冲击，令此笔美元债发行时机略显艰难。
在此次债券发行的一次路演现场，该公司董事长及财务负责人以沙哑的声音介绍了公司情况并回答了投资人的问题，也从侧面反映出在美国加息预期下，亚洲的美元债发行市场所面临的压力。
根据路透获得的信息，此笔美元债的投资者构成中，来自亚洲的投资者占了99%，欧洲的投资者占1%。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。