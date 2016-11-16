中企海外债券：盐城东方投资完成3亿美元债发行，美债收益率上涨施压

路透香港11月16日 - 位于中国江苏的盐城东方投资集团周三完成一期美元债的发行，总计募集3亿美元，三年期的票面利率定在5.4%，较此前的询价区间略低。

此笔美元债由星展银行与中国银行负责承销。惠誉提供的债券评级为BB+，稳定展望。盐城东方集团提供维好条约。

“总计有3.8亿美元参与投标，略显清淡，...最近市场不太好，有点儿生不逢时。”一位参与交易的市场人士称。

该人士表示，由于此前美国国债收益率连续上涨，已给亚洲的美元债市场造成不小冲击，令此笔美元债发行时机略显艰难。

在此次债券发行的一次路演现场，该公司董事长及财务负责人以沙哑的声音介绍了公司情况并回答了投资人的问题，也从侧面反映出在美国加息预期下，亚洲的美元债发行市场所面临的压力。