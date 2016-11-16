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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 12:12 BJT

中国货币市场：流动性仍偏紧关注MLF是否续做，长期资金预期依旧谨慎

路透上海11月16日 - 中国银行间市场周三资金面紧势仍未见明显缓和，回购利率大多
续涨；尽管大行融出略有改善，公开市场亦继续单日净投放，但因缴税后续影响犹在，加之
今日还有MLF（中期借贷便利）到期，对舒缓流动性效果有限，不少机构平头寸仍需经过一
番努力。
        
    交易员并指出，市场普遍关注今日到期的MLF是否会续做，而当前人民币贬值压力依旧
较大、外汇占款持续下降，而央行为抑制资产泡沫又不愿大规模放水，因而中长期资金预期
仍然谨慎，同业存单利率持续走高。

    “有中介说（资金供给）松动了点，但我这边感觉还是紧。”北京一基金交易员说。
    
    华东一银行交易员表示，本月缴税截止日虽然为昨日，但滞后影响还是会有一些，而汇
价疲弱对流动性的负面影响无疑还会持续发酵，而且由于外汇占款流出规模是动态的，难以
估量，更令预期趋于谨慎。
    
    人民币兑美元即期 周三早盘一度跌破6.87关口，再创近八年新低；而离岸人
民币兑美元 跌破6.88元关口，再创纪录新低。  
    
    路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.
04亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。 
    
    上述银行交易员还谈到，由于长期资金预期不佳，近期同业存单利率水涨船高，股份制
银行发行的一年期存单利率已逼近3.20%，比9月末3.05%左右的水平还高出很多，“价格涨
得很快，关键是现在不管怎么提价，就是没有需求，这个很麻烦。”
    
    她并认为，尽管资金面压力不小，但在中性货币政策基调下，央行大放水可能性很小，
只能一点一点的补血，“先看看今天（到期）的MLF续不续吧，年末虽然有财政存款投放，
但一般会比较晚，估计年底前日子都不会太好过。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，
14天期300亿元，28天期品种未现身；据此计算，单日将净投放550亿元。据路透统计，本周
公开市场共有5,750亿元逆回购到期，其中今日到期规模850亿元；此外今日还有1,150亿元
的MLF（中期借贷便利）到期。 
    
    中国央行上周发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和
中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风
险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 

    以下为主要货币市场利率报价：    
    
 北京时间11:59                今日(%)   上日(%)    变动(bp)
                                                 
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
    其中：隔夜                 2.2672   2.2707       -0.35 
          七天                 2.5489   2.4743        7.46 
          14天                 2.9880   2.7631       22.49 
 上海证交所质押式回购利率                                  
       其中:隔夜               3.3800   2.5050       87.50 
            七天               3.0200   2.9000       12.00 
           14天                3.0950   2.8500       24.50 
 回购定盘利率                                              
   其中:隔夜                   2.3000   2.3000        0.00 
        七天                   2.8500   2.6000       25.00 
       14天                    3.2000   3.0000       20.00 
 Shibor                                                    
       其中:隔夜               2.2570   2.2470        1.00 
            七天               2.4280   2.4150        1.30 
          三个月               2.9125   2.8955        1.70 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 吴云凌)

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