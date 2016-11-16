中国货币市场：流动性仍偏紧关注MLF是否续做，长期资金预期依旧谨慎

路透上海11月16日 - 中国银行间市场周三资金面紧势仍未见明显缓和，回购利率大多 续涨；尽管大行融出略有改善，公开市场亦继续单日净投放，但因缴税后续影响犹在，加之 今日还有MLF（中期借贷便利）到期，对舒缓流动性效果有限，不少机构平头寸仍需经过一 番努力。 交易员并指出，市场普遍关注今日到期的MLF是否会续做，而当前人民币贬值压力依旧 较大、外汇占款持续下降，而央行为抑制资产泡沫又不愿大规模放水，因而中长期资金预期 仍然谨慎，同业存单利率持续走高。 “有中介说（资金供给）松动了点，但我这边感觉还是紧。”北京一基金交易员说。 华东一银行交易员表示，本月缴税截止日虽然为昨日，但滞后影响还是会有一些，而汇 价疲弱对流动性的负面影响无疑还会持续发酵，而且由于外汇占款流出规模是动态的，难以 估量，更令预期趋于谨慎。 人民币兑美元即期 周三早盘一度跌破6.87关口，再创近八年新低；而离岸人 民币兑美元 跌破6.88元关口，再创纪录新低。 路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430. 04亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。 上述银行交易员还谈到，由于长期资金预期不佳，近期同业存单利率水涨船高，股份制 银行发行的一年期存单利率已逼近3.20%，比9月末3.05%左右的水平还高出很多，“价格涨 得很快，关键是现在不管怎么提价，就是没有需求，这个很麻烦。” 她并认为，尽管资金面压力不小，但在中性货币政策基调下，央行大放水可能性很小， 只能一点一点的补血，“先看看今天（到期）的MLF续不续吧，年末虽然有财政存款投放， 但一般会比较晚，估计年底前日子都不会太好过。” 中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元， 14天期300亿元，28天期品种未现身；据此计算，单日将净投放550亿元。据路透统计，本周 公开市场共有5,750亿元逆回购到期，其中今日到期规模850亿元；此外今日还有1,150亿元 的MLF（中期借贷便利）到期。 中国央行上周发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和 中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风 险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2672 2.2707 -0.35 七天 2.5489 2.4743 7.46 14天 2.9880 2.7631 22.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3800 2.5050 87.50 七天 3.0200 2.9000 12.00 14天 3.0950 2.8500 24.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 0.00 七天 2.8500 2.6000 25.00 14天 3.2000 3.0000 20.00 Shibor 其中:隔夜 2.2570 2.2470 1.00 七天 2.4280 2.4150 1.30 三个月 2.9125 2.8955 1.70 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)