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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 12:09 BJT

台湾股市：尾随其他亚股走高，科技股上涨

路透台北11月16日 - 台湾股市周三尾随其他亚股上扬，摆脱近期低位。

0346GMT，台湾加权股价指数 涨0.9%，至9,011.23点。周二则收低0.1%，至8,931.03点。

电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 则涨0.6%。

台积电 攀升1.4%。(完)

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