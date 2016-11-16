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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 12:19 BJT

路透基点：友达光电完成100亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电完成100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案。

台湾银行是独家初始牵头行、簿记行及额度代理行。该案吸引了逾200亿台币的承诺贷款。

利率与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时，贷款利率为加码112个基点；税后净利润率介于0-2.9%时，加码108个基点；3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。税前保底利率设为1.7%。以牵头行身份加入的银行获得最高前端费38个基点。

所筹资金将用于购买机械设备，借款方并以机械设备作为抵押。

在三年宽限期过后，贷款将分五次每半年等额偿还。协议预计将在11月23日签署。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)

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