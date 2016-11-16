路透基点：友达光电完成100亿台币五年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电完成100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案。
台湾银行是独家初始牵头行、簿记行及额度代理行。该案吸引了逾200亿台币的承诺贷款。
利率与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时，贷款利率为加码112个基点；税后净利润率介于0-2.9%时，加码108个基点；3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。税前保底利率设为1.7%。以牵头行身份加入的银行获得最高前端费38个基点。
所筹资金将用于购买机械设备，借款方并以机械设备作为抵押。
在三年宽限期过后，贷款将分五次每半年等额偿还。协议预计将在11月23日签署。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。