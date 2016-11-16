路透基点：友达光电完成100亿台币五年期贷款--TRLPC

台湾银行是独家初始牵头行、簿记行及额度代理行。该案吸引了逾200亿台币的承诺贷款。

利率与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时，贷款利率为加码112个基点；税后净利润率介于0-2.9%时，加码108个基点；3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。税前保底利率设为1.7%。以牵头行身份加入的银行获得最高前端费38个基点。