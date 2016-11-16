中国汇市：人民币早盘一度跌破6.87关口，监管放任净购汇格局延续

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘一度跌破6.87再创近八年新低
* 中间价九连跌创逾八年新低
* 美指在百点关口徘徊，人民币继续承压
* 监管放任净购汇格局延续
路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘一度跌破6.87关口，再创近八年新低，而中间价九连跌至逾八年新低。交易员称，美指 继续在百点关口附近徘徊，人民币贬值压力空前增加，而最近监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。
特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力。香港离岸人民币 早盘跌破6.88元关口。最近不足十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。
交易员指出，最近人民币汇价波动明显放大，贬值幅度亦超出之前预期，个人购汇需求上升，加上很多企业纷纷加入购汇大潮，即期购汇并在远期购汇以锁定汇率风险，但由于监管放任，大行也较少提供美元流动性，整体汇市很难出清，推动人民币继续贬值。
“今天购汇很强，美指就算跌了一点，但央行也不压，不怎么管，...（美元）还是涨。”一股份行交易员称。“市场就是认为要赶紧购汇，怕明天（美元）还涨。”
他指出，以前很多企业都认为人民币不会跌破6.8，现在一旦跌破了，就得赶紧购汇，进行远期锁汇。由于市场没法出清购汇盘，一点点购汇量有时就会把人民币汇价打下去。
交易员们指出，未来还是要紧密关注美指动向，以及特朗普当选后的真正施政纲要，美元是否会回落，中间价将会怎么调整，不排除央行正在施行退出汇市常态性干预。
北京时间12:05，人民币兑美元 即期报6.8684元,上日收报6.853元，夜盘终报6.8565元。今日人民币兑美元中间价 报6.8592元，上日中间价为6.8495元。人民币兑美元即期成交额 为113.7亿美元，上日半日为106.72亿美元。
全球汇市方面，亚洲股市周三由上日所及四个月低点回稳，得益于全球债市止住下跌、特朗普当选后美元的涨势暂时告一段落，以及隔夜美股收盘创下纪录高位等因素。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.056元, 上日尾盘为7.037元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8806元, 上一交易日尾盘报6.8736元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8674，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3874、6.2994和8.5677。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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