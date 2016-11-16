中国债市动态：现券和IRS走势稍稳，七年新发国债定位接近预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月16日 - 海外公债收益率涨势暂缓，中国银行间债市周三早盘市况稍显平稳，现券收益率和利率互换(IRS)变化不大。新债发行市场上，上午招标的七年期国债定位亦接近预期。
交易员称，目前境内债市买卖力道均不突出，不过今日有逾千亿元MLF到期，央行续做与否值得关注。
北京一银行交易员表示，随着海外市场动荡减弱，境内债市也暂归平静。不过“情绪还是一般，买盘持续性不强。”
他并指出，在资金仍不宽松情况下，今日到期的逾千亿元MLF是否会续做，值得关注。
据路透统计，今日有1,150亿元MLF到期，为本月仅有的一批。不过央行早在11月3日就开展了4,370亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。
交易员透露，现券市场上活跃券10年国债160017和国开债160210，最新成交在2.85%和3.22%左右，接近上日尾盘水平。
美国30年期公债价格周二上涨，之前连跌五个交易日。不过投资人预计该公债价格上涨可能只是债市整体跌势的小插曲。 欧元区公债收益率(殖利率)周二从近期高位回落，此前数据显示意大利和葡萄牙经济数据好于预期，缓解部份围绕南欧国家的担忧。
财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.79%，接近此前2.80%的预测均值；边际中标利率2.83%，投标倍数2.59倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.735元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1703 收报99.805元，较上日结算价涨0.03%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。