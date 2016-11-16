中国债市动态：现券和IRS走势稍稳，七年新发国债定位接近预期

路透上海11月16日 - 海外公债收益率涨势暂缓，中国银行间债市周三早盘市况稍显平稳，现券收益率和利率互换(IRS)变化不大。新债发行市场上，上午招标的七年期国债定位亦接近预期。

交易员称，目前境内债市买卖力道均不突出，不过今日有逾千亿元MLF到期，央行续做与否值得关注。

北京一银行交易员表示，随着海外市场动荡减弱，境内债市也暂归平静。不过“情绪还是一般，买盘持续性不强。”

他并指出，在资金仍不宽松情况下，今日到期的逾千亿元MLF是否会续做，值得关注。

据路透统计，今日有1,150亿元MLF到期，为本月仅有的一批。不过央行早在11月3日就开展了4,370亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。

交易员透露，现券市场上活跃券10年国债160017和国开债160210，最新成交在2.85%和3.22%左右，接近上日尾盘水平。

美国30年期公债价格周二上涨，之前连跌五个交易日。不过投资人预计该公债价格上涨可能只是债市整体跌势的小插曲。 欧元区公债收益率(殖利率)周二从近期高位回落，此前数据显示意大利和葡萄牙经济数据好于预期，缓解部份围绕南欧国家的担忧。

财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.79%，接近此前2.80%的预测均值；边际中标利率2.83%，投标倍数2.59倍。