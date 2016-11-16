主要国家经济指标预测--11月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,049 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,064 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加2 减少0.98 全职就业人数(万人) -- 减少5.3 就业参与率 64.6% 64.5% 失业率 5.6% 5.6% 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.9% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.92 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.19 0930 英国零售销售(较前月) 10月 +0.4% 持平 (较上年同期) +5.3% +4.1% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% 持平 (较上年同期) +5.4% +4.0% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.5% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 119.8 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 房屋开工年率(万户) 115.6 104.7 房屋开工(较前月) -- -9.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 25.7 25.4 四周均值(万人) -- 25.975 续请失业金人数(万人) 11月5日当周 203.8 204.1 1330 美国费城联储制造业指数 11月 正8.0 正9.7 1630 美国克利夫兰联储CPI 10月 -- +0.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.9% +2.0% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 61.0% -- 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 10月 增加9.8 增加2.0 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 4.80% 4.90% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.40% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.40% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 8.9 -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 436.3 -- 抵押贷款再融资指数 1,810.1 -- 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.3% +0.1% 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +0.8% +1.2% (较前月) 持平 +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.5% (较前月) -0.2% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.6% -- (较前月) -0.1% -- 1415 美国工业生产(较前月) 10月 持平 +0.2% 产能利用率 75.3% 75.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.3% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 63 63 2100 美国整体资本流动(亿美元) 9月 净流出1,529 -- 外资购买美国公债(亿美元) 净卖出766 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/于春红 审校 王兴亚)