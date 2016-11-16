版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--11月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --     买超6,049
         外资投资日本股票(亿日圆)                                        卖超1,064
    
    11月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          10月       增加2     减少0.98
             全职就业人数(万人)                                   --       减少5.3
             就业参与率                                         64.6%        64.5%
             失业率                                              5.6%         5.6%
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第三季        --          9.9%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月        --      顺差3.92
               全球贸易收支(亿欧元)                               --     顺差25.19
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月      +0.4%         持平
                 (较上年同期)                                   +5.3%        +4.1%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.4%         持平
                           (较上年同期)                         +5.4%        +4.0%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   10月终值      +0.3%        +0.4%
                                   (较上年同期)                 +0.5%        +0.5%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                     +0.1%        +0.4%
                               (较上年同期)                     +0.8%        +0.8%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  10月      +0.4%        +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.6%        +1.5%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%        +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         +0.2%
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       10月      119.8        122.5
             建筑许可(较前月)                                     --         +6.3%
             房屋开工年率(万户)                                 115.6        104.7
             房屋开工(较前月)                                     --         -9.0%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月12日当周     25.7         25.4
                 四周均值(万人)                                   --        25.975
                 续请失业金人数(万人)           11月5日当周     203.8        204.1
    1330 美国费城联储制造业指数                       11月      正8.0        正9.7
    1630 美国克利夫兰联储CPI                          10月        --         +0.2%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月        --         +0.2%
                                (较上年同期)                      --         -1.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月16日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                   第三季       +0.4%      +0.5%
                         (较上年同期)                            +1.9%      +2.0%
    0200 新西兰公债海外持有比例                       10月       61.0%        --
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)             10月     增加9.8    增加2.0
             按ILO标准计算的失业率         截至9月的三个月       4.80%      4.90%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.3%     +2.40%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.4%     +2.40%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        11月         8.9        --
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周       436.3        --
                抵押贷款再融资指数                             1,810.1        --
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                      9月       +0.3%      +0.1%
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  10月       +0.8%      +1.2%
                                        (较前月)                  持平      +0.3%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              +1.2%      +1.5%
                                       (较前月)                  -0.2%      +0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        +1.6%        --
                                             (较前月)            -0.1%        --
    1415 美国工业生产(较前月)                         10月        持平      +0.2%
             产能利用率                                          75.3%      75.5%
             制造业产出(较前月)                                  +0.2%      +0.3%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         11月          63         63
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                      9月 净流出1,529        --
         外资购买美国公债(亿美元)                            净卖出766        --
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/于春红  审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐