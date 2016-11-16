香港个股：敏实集团合营获发改委核准允许生产纯电动新能源乘用车

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月16日 - 中国汽车零部件制造商--敏实集团 周三称，其合营公司获得中国国家发改委发出生产纯电动新能源乘用车的核准，合营双方在必要时将讨论引入第三方投资人。
敏实集团在联交所的公告称，根据发改委之投资项目在线审批监管平台，敏实集团拥有50%股权的一间间接附属公司--江苏敏安电动汽车有限公司，已获发电动车建设项目核准；不过，敏实指尚未取得正式的书面通知。
而据该公司所知悉，敏安为中国第五间企业获发该核准。
敏实集团称，将与敏安的合营方进一步磋商该项目的具体实施时机与步骤。公司并说，“敏安现有的合营双方在认为必要时或将讨论引入第三方投资人以优化敏安的资本结构。”
根据中国汽车工程学会上月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，目标于2020年，新能源汽车销量要超过汽车市场总销量的7%，到2025年这个目标提高至逾15%，2030年进一步达到超过40%。
敏实集团早盘升逾5%，报25.95港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。