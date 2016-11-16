香港个股：敏实集团合营获发改委核准允许生产纯电动新能源乘用车

路透香港11月16日 - 中国汽车零部件制造商--敏实集团 周三称，其合营公司获得中国国家发改委发出生产纯电动新能源乘用车的核准，合营双方在必要时将讨论引入第三方投资人。

敏实集团在联交所的公告称，根据发改委之投资项目在线审批监管平台，敏实集团拥有50%股权的一间间接附属公司--江苏敏安电动汽车有限公司，已获发电动车建设项目核准；不过，敏实指尚未取得正式的书面通知。

而据该公司所知悉，敏安为中国第五间企业获发该核准。

敏实集团称，将与敏安的合营方进一步磋商该项目的具体实施时机与步骤。公司并说，“敏安现有的合营双方在认为必要时或将讨论引入第三方投资人以优化敏安的资本结构。”

根据中国汽车工程学会上月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，目标于2020年，新能源汽车销量要超过汽车市场总销量的7%，到2025年这个目标提高至逾15%，2030年进一步达到超过40%。

敏实集团早盘升逾5%，报25.95港元。（完）

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