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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 13:11 BJT

澳新汇市：澳新货币兑日圆和欧元触及数月高点，因风险偏好反弹

美元指数接近11个月高位，因之前美国公布乐观经济数据，强化对美联储12月加息的预期。

“市场处于美国收益率上升和冒险意愿旺盛的拉锯战中，”OANDA澳洲和亚太资深外汇交易员Stephen Innes表示。

大宗商品出口价格近期反弹提高了澳洲贸易条件，进而也支撑澳元。

澳元兑美元短暂跌0.2%至低点0.7540，因数据显示澳洲上季薪资增速创记录最慢，表明通胀面临下行风险。

但这并不足以改变市场整体观点，即澳洲央行可能暂时不会降息。利率期货暗示澳洲央行2017年中以前降息的可能性只有12%。

新西兰元兑美元 持稳报0.7097，在本周稍早触及的一个月低点上方持稳。

新西兰元兑日圆 接近4月以来高位，受利差交易扶助。(完)

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