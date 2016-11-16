澳新汇市：澳新货币兑日圆和欧元触及数月高点，因风险偏好反弹

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数接近11个月高位，因之前美国公布乐观经济数据，强化对美联储12月加息的预期。
“市场处于美国收益率上升和冒险意愿旺盛的拉锯战中，”OANDA澳洲和亚太资深外汇交易员Stephen Innes表示。
大宗商品出口价格近期反弹提高了澳洲贸易条件，进而也支撑澳元。
澳元兑美元短暂跌0.2%至低点0.7540，因数据显示澳洲上季薪资增速创记录最慢，表明通胀面临下行风险。
但这并不足以改变市场整体观点，即澳洲央行可能暂时不会降息。利率期货暗示澳洲央行2017年中以前降息的可能性只有12%。
新西兰元兑美元 持稳报0.7097，在本周稍早触及的一个月低点上方持稳。
新西兰元兑日圆 接近4月以来高位，受利差交易扶助。(完)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。