台湾股市：小幅收升中止三连跌，受美股上扬及台指期拉高结算激励

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月16日 - 台湾股市周三小幅收升，中止连续三日跌势。分析师称，受美国纳斯达克指数 收扬逾1%及11月台指期 拉高结算激励，苹果概念股跌深反弹领涨；惟成交动能疲软及权值股台积电 尾盘卖压，致终场涨幅收敛。
台湾加权股价指数 收高0.35%，至8,962.22点；今日成交初值 为768.72亿台币，上交易日修正后为803.81亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，今日由跌深的科技股及塑化股反弹领涨，带动台股开高走高一度反弹逾百点；不过成交量能不足，将此视为弱势反弹，暂先观望美联储主席叶伦周四将赴国会听证。
〞川普(特朗普)胜选演说后，外资倾向卖超兼换股。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他指出，目前外资持续加码美国总统当选人特朗普概念股，包括原物料及金融类股，但减码科技股，其中台积电连两日共计遭外资卖超4.25万张。今日也因台积电尾盘卖压较重而收敛大盘涨幅，料外资换股操作到月底才会暂告一段落，恐将压缩台股续扬空间。
他并提到，由于外资卖压尚待去化，台股探底危机尚未结束，仍将持续弱势整理，静待落底讯号浮现，预期落底时间点料在12月美联储利率决策趋于明朗之时。
证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超125.32亿台币，连五个交易日卖超共计661.80亿台币。
分析师预估，明日台股指数区间料在8,879-9,176点。
本地时间13:37，多数亚洲主要股市上涨，包括日本股市 涨1.12%、韩国股市 涨0.75%、香港恒生指数 涨0.57%，MSCI亚太明晟指数 涨0.63%，惟中国股市沪综指 跌0.22%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。