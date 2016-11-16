台湾股市：小幅收升中止三连跌，受美股上扬及台指期拉高结算激励

路透台北11月16日 - 台湾股市周三小幅收升，中止连续三日跌势。分析师称，受美国纳斯达克指数 收扬逾1%及11月台指期 拉高结算激励，苹果概念股跌深反弹领涨；惟成交动能疲软及权值股台积电 尾盘卖压，致终场涨幅收敛。

台湾加权股价指数 收高0.35%，至8,962.22点；今日成交初值 为768.72亿台币，上交易日修正后为803.81亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，今日由跌深的科技股及塑化股反弹领涨，带动台股开高走高一度反弹逾百点；不过成交量能不足，将此视为弱势反弹，暂先观望美联储主席叶伦周四将赴国会听证。

〞川普(特朗普)胜选演说后，外资倾向卖超兼换股。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他指出，目前外资持续加码美国总统当选人特朗普概念股，包括原物料及金融类股，但减码科技股，其中台积电连两日共计遭外资卖超4.25万张。今日也因台积电尾盘卖压较重而收敛大盘涨幅，料外资换股操作到月底才会暂告一段落，恐将压缩台股续扬空间。

他并提到，由于外资卖压尚待去化，台股探底危机尚未结束，仍将持续弱势整理，静待落底讯号浮现，预期落底时间点料在12月美联储利率决策趋于明朗之时。

证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超125.32亿台币，连五个交易日卖超共计661.80亿台币。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,879-9,176点。