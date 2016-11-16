澳洲股市：削减涨幅基本收平盘，受疲弱薪资数据拖累

大型油企股价上涨，伍德塞德石油 和Oil Search 分别上涨2.44%和3.35%，受油价上涨扶助。

矿业巨擘必和必拓 、力拓 和Fortescue Metals Group 下跌，因期铜及铁矿石期货跌势带动大宗商品价格走低。

但金价上涨，提振Newcrest Mining 和OceanaGold Mining 分别上涨2.5%和3.1%。黄金相关类股 涨2.7%，为连续第二天上涨。

外汇服务提供商Ozforex 为盘面涨幅最大的个股。(完)